16 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Международное агентство Moody's изменило рейтинг для Молдовы на "стабильный"
16.01.2017

Международное рейтинговое агентство Moody’s, на которое ориентируются многие зарубежные инвесторы, изменило рейтинг для нашей страны с "негативного B3" на "стабильный".

Как отметил в соцсети премьер-министр Павел Филип, это стало результатом совместной работы кабмина и парламента, а также всех граждан Молдовы.

Премьер Павел Филип на своей странице в фейсбуке отметил, что немалую роль в восстановлении экономики сыграло выполнение дорожной карты с ЕС, проведение важных и значительных реформ и подписание соглашений с МВФ и Всемирным Банком. Глава кабмина добавил, что это обнадеживающий сигнал для 2017. 

Специалисты говорят, что повышение рейтинга говорит о стабилизации экономики Молдовы, активизации бизнес-среды и включении нашей страны зарубежными инвесторами в свои планы по расширению.

"Этому предшествовали два момента. Во-первых, подписание соглашения с МВФ, во-вторых, реформирование банковской системы. И то, и другое повышает уровень стабильности и вероятность того, что Молдове удастся завершить реформы", - сказал экономист Сергей Гайбу. 

Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк также заявил, что существенное улучшение международного рейтинга является позитивным сигналом для Молдовы, и, вероятно, неприятным для популистов и манипуляторов из так называемой оппозиции, которые критиковали реформы, начатые правительством, и пытались помешать подписанию соглашения с МВФ.

Информацию об изменении рейтинга Молдовы уже опубликовали самые крупные СМИ.

Объявление международного агенства Moody’s о повышении рейтинга Молдовы появилось сразу после решения европейской комиссии о выделении нашей стране 100 миллионов евро в качестве финансовой поддержки. 40 млн предоставят в виде гранта. Три транша ожидаются в этом и следующем году.

Премьер Павел Филип сказал, что этот факт подтверждает доверие наших партнёров, и что у нас есть все необходимые ресурсы и знания, чтобы 2017 стал годом прогресса.

Предоставление финансовой помощи нашей стране стало возможным благодаря подписанию в ноябре прошлого года соглашения с Международным валютным фондом. Подобную помощь в размере 90 млн евро Евросоюз предоставил Молдове в 2010-2012-ом годах.


 
Количество просмотров:
58
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.