Международное агентство Moody's изменило рейтинг для Молдовы на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Moody’s, на которое ориентируются многие зарубежные инвесторы, изменило рейтинг для нашей страны с "негативного B3" на "стабильный".

Как отметил в соцсети премьер-министр Павел Филип, это стало результатом совместной работы кабмина и парламента, а также всех граждан Молдовы.

Премьер Павел Филип на своей странице в фейсбуке отметил, что немалую роль в восстановлении экономики сыграло выполнение дорожной карты с ЕС, проведение важных и значительных реформ и подписание соглашений с МВФ и Всемирным Банком. Глава кабмина добавил, что это обнадеживающий сигнал для 2017.

Специалисты говорят, что повышение рейтинга говорит о стабилизации экономики Молдовы, активизации бизнес-среды и включении нашей страны зарубежными инвесторами в свои планы по расширению.

"Этому предшествовали два момента. Во-первых, подписание соглашения с МВФ, во-вторых, реформирование банковской системы. И то, и другое повышает уровень стабильности и вероятность того, что Молдове удастся завершить реформы", - сказал экономист Сергей Гайбу.

Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк также заявил, что существенное улучшение международного рейтинга является позитивным сигналом для Молдовы, и, вероятно, неприятным для популистов и манипуляторов из так называемой оппозиции, которые критиковали реформы, начатые правительством, и пытались помешать подписанию соглашения с МВФ.

Информацию об изменении рейтинга Молдовы уже опубликовали самые крупные СМИ.

Объявление международного агенства Moody’s о повышении рейтинга Молдовы появилось сразу после решения европейской комиссии о выделении нашей стране 100 миллионов евро в качестве финансовой поддержки. 40 млн предоставят в виде гранта. Три транша ожидаются в этом и следующем году.

Премьер Павел Филип сказал, что этот факт подтверждает доверие наших партнёров, и что у нас есть все необходимые ресурсы и знания, чтобы 2017 стал годом прогресса.

Предоставление финансовой помощи нашей стране стало возможным благодаря подписанию в ноябре прошлого года соглашения с Международным валютным фондом. Подобную помощь в размере 90 млн евро Евросоюз предоставил Молдове в 2010-2012-ом годах.