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Экономика
Цены офисов и коммерческой недвижимости в Кишиневе снизилась
16.01.2017

В среднем на 5% упали в цене в прошлом году офисы и торговые помещения в Кишиневе. По данным агентства Lara, на стоимость недвижимости повлиял, в первую очередь, рост зарубежных инвестиций. 

Самыми дорогими остаются торговые помещения в центре столицы. Квадратный метр здесь стоит от 1030 до 3250 евро. На Ботанике и Рышкановке цены варьируются от 660 до полутора тысяч евро.

Дешевле всего коммерческая недвижимость на Чеканах и Телецентре - от 500 до 1300 евро за квадратный метр.

Офисы тоже стали дешевле,  чем в 2015 году.  Квадратный метр в центре Кишинева стоит от 570 до 1450 евро. На Ботанике и Рышкановке - от 530 до 740 евро.  Немного дешевле такие помещения  на Буюканах, Чеканах и Телецентре, где квадратный метр обходится максимум в 630 евро.

 По данным агентств недвижимости, цена аренды офисов и торговых помещений в прошлом году тоже снизилась. 


 
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