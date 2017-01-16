Цены офисов и коммерческой недвижимости в Кишиневе снизилась

В среднем на 5% упали в цене в прошлом году офисы и торговые помещения в Кишиневе. По данным агентства Lara, на стоимость недвижимости повлиял, в первую очередь, рост зарубежных инвестиций.

Самыми дорогими остаются торговые помещения в центре столицы. Квадратный метр здесь стоит от 1030 до 3250 евро. На Ботанике и Рышкановке цены варьируются от 660 до полутора тысяч евро.

Дешевле всего коммерческая недвижимость на Чеканах и Телецентре - от 500 до 1300 евро за квадратный метр.

Офисы тоже стали дешевле, чем в 2015 году. Квадратный метр в центре Кишинева стоит от 570 до 1450 евро. На Ботанике и Рышкановке - от 530 до 740 евро. Немного дешевле такие помещения на Буюканах, Чеканах и Телецентре, где квадратный метр обходится максимум в 630 евро.

По данным агентств недвижимости, цена аренды офисов и торговых помещений в прошлом году тоже снизилась.