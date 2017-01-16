Ренато Усатый о ситуации Jurnal TV: Режим Плахотнюка бьет по тем, кого боится; Это выпад против всего общества

Давление и нападки на Jurnal TV стали ударом не только по оппозиции и свободным СМИ, но и по обществу в целом, считает лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый.

«Бьют тех, кого боятся. Режим Плахотнюка боится оппозиции и честных СМИ. Последние годы Jurnal TV был лучом света в тёмном царстве молдавских медиа, которые слово в слово повторяют одни и те же пропагандистские страшилки каждый вечер. Jurnal хоть как-то разбавлял эту атмосферу гниющего тоталитарного сарая, который в Молдове построил Плахотнюк» - написал Ренато Усатый на своей странице в «Фейсбуке».

«Демократия и свобода слова не просто чужды таким “строителям” – свободы они панически боятся. Именно поэтому власти пытаются закрыть Jurnal TV. Они фабрикуют уголовные дела на честных, свободно мыслящих людей, они арестовывают критиков режима. Это не просто атака на оппозицию или на независимые СМИ – это выпад против всего общества. Нас хотят втоптать в грязь, сделать молчаливым и послушным стадом, которому на пятиминутках ненависти смазливые ведущие каналов Плахотнюка будут ежевечерне рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо. Общество может остановить этот процесс, а может с ним смириться. Решение за гражданами Молдовы», – написал Усатый.