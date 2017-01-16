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Политика
Монументальная ошибка президентуры: Вместо дня рождения Эминеску, Додон отметил годовщину смерти поэта
16.01.2017

Президент Игорь Додон возложил сегодня цветы к бюсту Эминеску, но не в честь дня рождения поэта, как все румыны мира, а в связи с годовщиной со дня смерти.

Так, по крайней мере, было написано в сообщении пресс-службы президента.

Советники Додона запутались и в цифрах: вместо сообщения о том, что президент возложит цветы к бюсту поэта «в связи с 167 годовщиной со дня рождения Михая Эминеску»,  они написали, что сегодня исполняются «127 лет со дня смерти поэта».

Позже ошибка была исправлена.


 
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