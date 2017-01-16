Певец Ионел Истрати представил накануне новый клип на песню "Кто есть я"

Полторы недели провёл в Сибири молдавский исполнитель Ионел Истрати. Всё для того, чтобы снять новый клип на композицию "Кто есть я". Официальная премьера песни состоялась накануне.

Снимали клип в небольшой деревне на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Съёмочная группа добиралась до поселения сначала самолётом, затем на грузовиках - 10 часов по заснеженной тундре.

"Это очень маленькая деревушка, там живут не более ста человек. Впервые я попробовал на вкус оленину. Это уникальный опыт и приключение, которое я никогда не забуду."

Певцу пришлось нелегко. Клип снимали в 35 градусный мороз, да ещё костюм исполнителя весил 11 килограммов.

"Этой песне уже несколько лет. Но всему своё время. Вот и я должен был повзрослеть, чтобы её исполнить. Надеюсь, каждый узнает себя в этом произведении."

Автор песни "Кто есть я" - Алексей Паламарчук, написавший для Ионела Истрати композицию "Люблю тебя".