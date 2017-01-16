Мировые знаменитости родом из Молдовы: основатель Музея Современного искусства в Каракасе София Имбер

София Имбер – настоящая икона Венесуэльской культуры: меценат, журналист, обладательница множества почетных званий и наград, основательница первого Музея современного искусства в Каракасе, чья коллекция до сих пор считается самой значимой в Латинской Америке.

Сейчас Софии 92 года, а родилась настоящая народная любимица Венесуэлы в городе Сороки в 1924 году, в семье Наума Имбера и Аны Бару.

В 1930 году, в поисках лучшей жизни, семья переехала в Венесуэлу.

По признанию самой Софии, свою жизнь в Сороках она почти не помнит, в памяти остались только какие-то обрывки, своё раннее детство она знает по рассказам родителей и старшей сестры Лии, который когда они уехали было уже 16.

Зато, она помнит, как уже будучи в Каракасе, десятилетней девчушкой, давала уроки русского языка почетным дамам в Загородном клубе. Ей с ранних лет было интересно работать, и она упорно пробивала себе дорогу.

К слову, пробиться хотелось всей семье, так из простых эмигрантов Имбер стали очень уважаемой семьей в Каракасе, старшая дочь, Лия, была первой женщиной в Венесуэле, окончившей Медицинский Институт, в последствии Лия Имбер де Коронил стала известным врачом-педиатром и занимала пост вице-президента UNICEF, стала первой женщиной-членом совета колледжа врачей в Венесуэле, в 1941 году. А 1981 Лия стала была первой женщиной членом Национальной академии медицины Венесуэлы.

София же окончила факультет журналистики и начала писать для различных национальных и международных изданий, таких как El Nacional, Últimas Noticias, журналов Élite, Momento, Kena, она сотрудничала с важнейшими газетами Латинской Америки — El Tiempo, La Nación и El Excelsior.

В 1946 она переезжает в Боготу (Колумбия), чтобы работать в журнале Sabato. А в начале 50х, снова меняет место жительства, обосновавшись сначала во Франции, а затем в Бельгии, вместе со своим мужем, знаменитым венесуэльским писателем и дипломатом Гильермо Менесесом, и тремя детьми.

Софи и её муж Гильермо © EFE/Coleccion privada Sofia Imber/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ARCHIVO

В Европе София входит в артистические круги, водит дружбу с Виктором Вазарели, Николя Шеффером и даже знакомится с Пикассо. В Париже она знакомится с группой венесуэльских художников Los Disidentes (Дисиденты).

Результатом этих знакомств становится решение открыть журнал Crítica, Arte y Literatura, параллельно София возглавляет Международную ассоциацию арт кртитиков.

София с мужем Гильермо и Марио Варга Льоса, перуанским прозаиком и драматургом, публицистом, политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии по литературе. © EFE/Coleccion privada Sofia Imber/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ARCHIVO

В 1967 году ЮНЕСКО наградил Софию Имбер медалью Пикассо за вклад в развитие культуры (эта медаль впервые была вручена женщине).

Позже София получила Национальную премию в области журналистики, работая над образовательными проектами. Имбер вела передачи на радио и ТВ, и даже написала и издала свою автобиографию.

В период с 1975 по 1996 год она возглавляла раздел культуры в газете El Universal.

В 1973 София Имбер основала и возглавила Музей современного искусства в Каракасе (Museo de Arte Contemporáneo de Caracas – MACC), который с 1990 по 2006 носил её имя.

За время ее работы Музей современного искусства заручился прекрасной репутацией, пополнил коллекцию экспонатов и обрел известность в массах.

На сегодняшний день, музей располагает самой важной коллекцией произведений искусства в Латинской Америке (всего насчитывается 4600 работ), и включает работы Пикассо, Матисса, Кандинского, Мондриана, Мура, Фернандо Ботеро, Джонса и других.

Имбер со знаменитым художником Хесусом Рафаэлем Сото

Многие из работ были приобретены лично Софией. В 2001 году София была снята с поста директора по указанию президента Уго Чавеса, из-за возникших с ним разногласий, но за время её работы в музее успело пройти 650 выставок.

И по сей день София остается одной из самых значимых фигур в области культуры и искусства в Латинской Америке, она продолжает заниматься меценатством, дает интервью и участвует в различных культурных проектах.

фото: elestimulo

текст: Александра Загребельная