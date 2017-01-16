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Киркоров и Галкин в очередной раз выступили для Плахотнюка
16.01.2017

Олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк отпраздновал юбилей в компании российских поп-звезд из так называемого "кремлевского пула".

Как сообщили агентству Omega источники в принадлежащем Плахотнюку охранном агентстве Argus-S, организованное 28 декабря в гостинице Codru празднество вели Филипп Киркоров и Максим Галкин. Также, на юбилее пел и Владимир Маликов.

Известно, что Галкин приехал в сопровождении своего директора Эльвиры Мокробородовой.

Информацию об участии Галкина и Киркорова в юбилее подтвердил в социальных сетях лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, уточнив, что кроме певцов зрителей развлекал и некий иллюзионист. По словам Усатого, в определенный момент Плахотнюк сказал иллюзионисту, что «мы лучше умеем показывать: вот это есть, вот этого нет».

Собеседник агентства из Argus-S сообщил, что все гости прилетели и улетели специально заказанным для них чартером.


 
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