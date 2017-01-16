Выворачивайте карманы

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Общество
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16.01.2017

Любовь Тарабурка

Полученные жителями Кишинева квитанции на отопление в декабре выше, чем год назад. Чиновники объясняют это более низкими температурами.
Середина января, а это значит, что кишиневцы уже начали получать счета за коммунальные услуги, предоставленные им в декабре прошлого года. Самые ожидаемые горожанами – счет-фактуры за потребленное тепло. 

По словам начальника МП Infocom Иона Мэрджиняну, в декабре 2016 года средняя стоимость одной гигакалории составила 26,8 леев. Из 117 тыс. квартир, обслуживаемых муниципальным предприятием, основная часть – около 39 тыс. – получили счета в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. леев. В квитанциях 38 тыс. собственников квартир значатся суммы за потребленное тепло в размере от 500 до 1 тыс. леев. От 1,5 тыс. до 2 тыс. леев за теплоуслугу должны будут заплатить 15 тыс. владельцев жилья, а свыше 2 тыс. леев – 4206 собственников. Но есть и такие квартиры, за обогрев которых нужно будет заплатить до 500 леев. Жилых помещений с минимальными затратами на отопление насчитывается около 20 тысяч.

Сравнивая с показателями декабря 2015 года, Ион Мэрджиняну заметил, что в декабре 2016-го горожанами было потреблено на 6% теплоэнергии больше. А связано это с более низкими температурами, регистрировавшимися в муниципии в конце минувшего года. 

Чиновник также отчитался по выплатам компенсаций на тепло социально незащищенным категориям граждан. Муниципалитет перечислил средства, покрывающие обещанную 40% скидку, за октябрь и ноябрь. Всего этой льготой воспользовалось 30 тыс. 126 семей, за которых поставщик тепла Termoelectrica получил 32 млн. 451 лей.

Ион Мэрджиняну сказал, что число обратившихся за компенсацией на тепло в новой отопительном сезоне пока на 5 тыс. меньше, чем было зарегистрировано в прошлом. Но сбор документов еще продолжается, поэтому есть вероятность, что в скором времени прошлогодний показатель будет достигнут.

Вместе с тем «Панораме» стало известно, что у муниципалитета есть долги перед поставщиком тепла АО Termoelectrica. По словам коммерческого директора предприятия Юрия Розловану, текущий долг столичных властей достигает 45 млн леев. Так как Министерство финансов затягивает с перечислениями трансфертов, предназначенных на покрытие затрат в сфере образования, в том числе и коммунальных услуг, то примэрии пока нечем рассчитываться по счетам. 


 
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