16 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Кишиневе учителя и воспитатели скоро получат зарплаты за декабрь
16.01.2017

Столичные учителя и воспитатели получат зарплату за декабрь в ближайшие дни. Об этом сообщила глава муниципального управления финансов Вероники Херца. По ее словам, задолженность образовалась из-за  проблем в операционной системе. 

"Сегодня-завтра все зарплаты должны быть выданы. Проблемы в информационной системе связаны с занесением данных предварительного бюджета. Министерство финансов перевело деньги в пятницу, так что сегодня сотрудники управления образования выдадут документы на выплату зарплат", - рассказала глава столичного управления финансов Вероника Херца.

Фонд заработной платы педагогов и расходы на содержания столичных учебных заведений 90 миллионов леев в год.

В Кишиневе трудятся 10 тысяч 600 учителей и воспитателей. Часть из них получили зарплату на прошлой неделе. 


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.