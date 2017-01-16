В Кишиневе учителя и воспитатели скоро получат зарплаты за декабрь

Столичные учителя и воспитатели получат зарплату за декабрь в ближайшие дни. Об этом сообщила глава муниципального управления финансов Вероники Херца. По ее словам, задолженность образовалась из-за проблем в операционной системе.

"Сегодня-завтра все зарплаты должны быть выданы. Проблемы в информационной системе связаны с занесением данных предварительного бюджета. Министерство финансов перевело деньги в пятницу, так что сегодня сотрудники управления образования выдадут документы на выплату зарплат", - рассказала глава столичного управления финансов Вероника Херца.

Фонд заработной платы педагогов и расходы на содержания столичных учебных заведений 90 миллионов леев в год.

В Кишиневе трудятся 10 тысяч 600 учителей и воспитателей. Часть из них получили зарплату на прошлой неделе.