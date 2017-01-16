Анализ Немецкой прессы (DW): Кишинев разворачивается лицом к Москве?

Едва вступив в должность, молдавский президент Игорь Додон отправился с первым официальным визитом в Москву. Ждать ли потепления молдавско-российских отношений, DW объяснили аналитики.

Свой первый официальный визит президент Молдавии Игорь Додон, приступивший к исполнению полномочий 23 декабря, совершит в российскую столицу. На 17 января намечена его встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что на ней будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, в том числе возвращения на российский рынок молдавской сельхозпродукции, проблемы трудовых мигрантов и приднестровского урегулирования.

Кроме того, Додон встретится с руководством "Газпрома", представителями молдавской диаспоры в России и выступит перед студентами МГИМО. Оправдает ли его визит в Москву ожидания молдавских граждан? На этот вопрос опрошенные DW эксперты не дают однозначного ответа.

Символический смысл

Наблюдатели единодушны в одном: то, что первый свой визит Игорь Додон совершает именно в Москву, символизирует его стремление наладить отношения с Российской Федерацией. Они заметно охладели после прихода в Молдавии к власти проевропейской коалиции в 2009 году и подписания Кишиневом соглашения с ЕС об ассоциации и свободной торговле в 2013-м. По мнению политического аналитика Эрнеста Варданяна, этот визит призван продемонстрировать Москве стремление Молдавии к стратегическому партнерству с Россией.

С 2012 года и до своего избрания на пост президента Игорь Додон возглавлял Партию социалистов, в программе которой значатся укрепление отношений с РФ и присоединение Молдавии к ЕАЭС. Додон и его команда совершили немало визитов в Москву, встречаясь там с руководством "Справедливой России" и даже побывав в 2014 году на приеме у Путина, напоминает в интервью DW политолог, доктор истории Руслан Шевченко.

"В ответ российские политики стали высказывать лидеру социалистов открытую поддержку перед парламентскими выборами 2014 года, и за Додоном окончательно закрепилось реноме деятеля пророссийской ориентации", - продолжает эксперт. Сам Игорь Додон называет себя промолдавским политиком, который защищает интересы своего государства.

Уступки за уступки

Под улучшением отношений с Россией граждане Молдавии, прежде всего, понимают снятие эмбарго на поставки в РФ молдавского алкоголя и сельхозпродукции, а также более либеральное отношение к молдавским гастарбайтерам, в частности, амнистию в отношении тех, кто совершил какие-либо правонарушения, считает Шевченко.

По его мнению, Путин может пойти на эти уступки, но потребует чего-то взамен: "А здесь Додон ничего не сможет предложить, ведь он лишен реальных полномочий, а содержание своего визита не согласовывал ни с парламентом, ни с правительством".

Исполнительный директор Центра стратегических исследований и консалтинга Галина Шеларь отмечает, что "теоретически можно предположить ускорение реализации положений "дорожной карты" по разблокированию поставок в Россию вина и другой продукции молдавских сельхозпроизводителей. Но здесь многое зависит от того, как будут представлены итоги визита администрацией президента.

От этого, в свою очередь, будет зависеть ответная реакция правительства правоцентристской коалиции, находящейся в оппозиции к социалистам, которые поддерживают Додона. В случае негативной реакции со стороны коалиции реализация возможных договоренностей может затормозиться именно в Молдавии, и "тогда может пострадать качество дальнейших контактов президента с Москвой", пояснила Шеларь в интервью DW.

Потеплеют ли отношения?

Большинство экспертов сходятся в том, что нынешний визит Игоря Додона в Москву способствует потеплению отношений между Молдавией и Россией. Так считает, например, директор Института политических исследований и проблем безопасности Валерий Осталеп. По его выражению, впервые за восемь лет есть определенные надежды относительно улучшения молдавско-российских отношений.

А вот Руслан Шевченко полагает, что визит Додона скорее способствует укреплению его личных контактов с Путиным. Как считает кишиневский политолог, "серьезное потепление отношений может произойти только после прихода к власти левых сил и то на какое-то время - пока их не заставят изменить свое отношение к Москве или не свергнут".