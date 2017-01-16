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Опрос: В случае выборов в парламент прошли бы пять партий
16.01.2017

Только две политические партии, представленные в нынешнем законодательном органе, прошли бы избирательный порог в случае новых выборов.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, сообщает NOI.md.
 
Так, Партия социалистов набрала бы 37,8% голосов, платформа «Достоинство и правда» – 9,2%, Партия действия и солидарности – 8,7%, ДПМ – 7,2%, «Наша партия» – 6,1%. Не прошли бы  избирательный порог ПКРМ с 3% голосов, ЕНПМ – с 2%, а также ЛП и ЛДПМ – с 1% голосов. 17% опрошенных не определились с выбором.

На вопрос, пойдут ли избиратели на голосование, 60% выразили уверенность, что примут участие в выборах, 20% отметили, что, вероятно, придут, в то время как 20% сомневаются, что пойдут на выборы.

Данные опроса показали, что большинство граждан выступают за проведение досрочных парламентских выборов в нынешнем году – 55% респондентов. Другие 29% высказались против проведения досрочных выборов, а 16% равнодушны к этой проблеме или не знали, что ответить.

Опрос проводился со 2 по 10 января на выборке из 1179 человек, относительная погрешность –  ± 3%.


 
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