Опрос: В случае выборов в парламент прошли бы пять партий

Только две политические партии, представленные в нынешнем законодательном органе, прошли бы избирательный порог в случае новых выборов.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, сообщает NOI.md.



Так, Партия социалистов набрала бы 37,8% голосов, платформа «Достоинство и правда» – 9,2%, Партия действия и солидарности – 8,7%, ДПМ – 7,2%, «Наша партия» – 6,1%. Не прошли бы избирательный порог ПКРМ с 3% голосов, ЕНПМ – с 2%, а также ЛП и ЛДПМ – с 1% голосов. 17% опрошенных не определились с выбором.

На вопрос, пойдут ли избиратели на голосование, 60% выразили уверенность, что примут участие в выборах, 20% отметили, что, вероятно, придут, в то время как 20% сомневаются, что пойдут на выборы.

Данные опроса показали, что большинство граждан выступают за проведение досрочных парламентских выборов в нынешнем году – 55% респондентов. Другие 29% высказались против проведения досрочных выборов, а 16% равнодушны к этой проблеме или не знали, что ответить.

Опрос проводился со 2 по 10 января на выборке из 1179 человек, относительная погрешность – ± 3%.