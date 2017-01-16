Опрос: В случае выборов в парламент прошли бы пять партий

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Только две политические партии, представленные в нынешнем законодательном органе, прошли бы избирательный порог в случае новых выборов.
На вопрос, пойдут ли избиратели на голосование, 60% выразили уверенность, что примут участие в выборах, 20% отметили, что, вероятно, придут, в то время как 20% сомневаются, что пойдут на выборы.
Данные опроса показали, что большинство граждан выступают за проведение досрочных парламентских выборов в нынешнем году – 55% респондентов. Другие 29% высказались против проведения досрочных выборов, а 16% равнодушны к этой проблеме или не знали, что ответить.
Опрос проводился со 2 по 10 января на выборке из 1179 человек, относительная погрешность – ± 3%.
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