Кто был лучшим молдавским президентом – опрос

Лидер ПКРМ Владимир Воронин был лучшим президентом Республики Молдова, показывают данные опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов, цитируемой Noi.md.

На просьбу дать оценку президентам, которые возглавляли Республику Молдова, 43,9 процента респондентов положительно оценили мандат Владимира Воронина. Второе место занял Мирча Снегур – 32,6% положительных отзывов, за которым следуют Михай Гимпу – 19,3%, Петр Лучинский – 16,6%. В нижней части рейтинга оказался Николай Тимофти, чье пребывание на посту президента был положительно оценено только 8,7% респондентов.

На вопрос, если прямые выборы президента повлияют каким-то образом на ситуацию в стране, около 39% респондентов выразили уверенность в том, что все изменится к лучшему, 34% считают, что внутренняя ситуация останется без изменений, около 13% полагают, что все будет хуже, в то время как 14% не знали, что ответить.



Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов со 2 по 10 января на выборке из 1179 человек, относительная погрешность – ± 3%. Авторы отмечают, что подобный опрос проводится ежегодно в январе в течение 25 лет.