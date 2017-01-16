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Политика
”Председатель Конституционного суда стал рупором Плахотнюка”. Сотни граждан требуют отставки Тэнасе
16.01.2017

Граждане РМ подписали онлайн-петицию с требованием отставки Александру Тэнасе с поста председателя Конституционного суда, обвиняя его в "политической ангажированности" и в том, что "стал рупором Владимира Плахотнюка".

"Председатель Конституционного суда Александр Тэнасе стал рупором "координатора правящего альянса" Владимира Плахотнюка. Количество сделанных г-ном Тэнасе в последние годы политических заявлений - большинство в поддержку интересов Плахотнюка -  значительно превышает количество заявлений, сделанных несколькими взятыми вместе политическими партиями", говорится в тексте петиции.

Подписанты напоминают о том, что "предшественник г-на Тэнасе г-н Думитру Пулбере был уволен с должности председателя Конституционного суда по обвинению в предполагаемом политическом заявлении. Учитывая этот прецедент, нынешний председатель КС должен был быть уволен уже десятки раз".

По мнению подписантов, "последнее политическое заявление г-на Тэнасе призвано поддержать планы господина Плахотнюка по "реформированию" избирательной системы, превратив ее из пропорциональной в смешанную".

"В условиях, в которых председатель КС открыто занимается, нарушая любые демократические нормы и обычаи, политической ангажированностью, он не может больше занимать пост председателя КС (думаем, что и судьи КС), поскольку этот пост  требует четкого невмешательства в политическую жизнь. Невозможно быть  конституционным судьей, играя в команде одного из политических актеров страны. В контексте вышесказанного требуем отставки г-на Александру Тэнасе с поста председателя Конституционного суда Республики Молдова", говорится в документе.

Александру Тэнасе пока не прокомментировал обвинения.


 
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