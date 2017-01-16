Анекдоты: Еврейско-Одесский юмор...

- Софочка! Появилась новая жвачка для похудения… -Да? И как она действует? - Челюсти склеивает.

***

– Доктор! Помогите! Я заплачу любые деньги!

– Хорошо. Только деньги вперед! А то всегда так: поможешь человеку, а он потом лежит в гробу и делает вид, что меня не узнает…

***

- Роза, шо бы ты хотела от жизни?

- Ой, таки, немного - домик у моря с видом на настоящего мужчину.

***

— Месье Рабинович! Шо я вижу! Вы начали ходить в тренажерный зал!!!

— Таки да! Я, знаете, составил список на чьих похоронах хочу побывать...и понял, шо для этого мине требуется крепкое здоровье.

***

Ви знаете, Сара Абрамовна, шо путь к сердцу мужчины лежит через его желудок...

- Шо за бред, Циля! Ты думаешь, твой муж ходит к любовнице, таки, борща поесть!?

***

- Розочка, здравствуйте! Сто лет не виделись! Как ваши мальчики? Как

Семочка, он так хорошо играл на скрипке?!

- Семочка - известный скрипач, ездит по миру с концертами. Женился...

- Ой, как хорошо!

- Шо хорошего?! Жена-то - гойка!

- Ой вей! А как Мишенька? Ему так удавалась математика!

- Мишенька - кандидат, пишет докторскую. Женился...

- Ой, как хорошо!

- Та шо ж хорошего?! И этот - на гойке женился!

- Кошмар!... А Изечка как? Он же балетом занимался?!

- Изечка работает в Большом театре! Тоже - беда! Изечка живет с мальчиком...

- Розочка, боюсь спросить... Мальчик-то хоть еврей?!

***

Рабинович умер ... В своем завещании он распорядился выделить 40 тысяч долларов на хорошие похороны. После окончания похорон его вдова Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и обняв ее сказала:

— Я уверена, что Изя был бы доволен!

— Я знаю, что ты правa, но сколько это все стоило на самом деле?

— Сорок тысяч долларов.

— Все было прекрасно, но $ 40000?!

— Похороны —— $ 6,500, я пожертвовала $ 500 синагогe, спиртные напитки, закуска, еще $ 500, а остальные пошли на мемориальный камень.

— $ 32,500 за мемориальный камень?!... Какого же он будет размера???...

— 2 каратa

***

Знаешь, Сара, если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого.

***

Моня рассказывает другу: -Слушай , шо я тебе скажу. Бабы- они, как цыгане стали.....Пригласила на чай..а сама в глаза пристально смотрит.. шепчет что-то...на ухо.....очнулся уже без трусов...

***

Таможенник, долго рассматривая паспорт, спрашивает:

— Абрам Моисеевич Ливерзон… Вы еврей?

— Узбек.

— Шутите?

— Ну Вы же первый начали…