Анекдоты: Еврейско-Одесский юмор...

- Софочка! Появилась новая жвачка для похудения… -Да? И как она действует? - Челюсти склеивает.
***
– Доктор! Помогите! Я заплачу любые деньги!
– Хорошо. Только деньги вперед! А то всегда так: поможешь человеку, а он потом лежит в гробу и делает вид, что меня не узнает…
***
- Роза, шо бы ты хотела от жизни?
- Ой, таки, немного - домик у моря с видом на настоящего мужчину.
***
— Месье Рабинович! Шо я вижу! Вы начали ходить в тренажерный зал!!!
— Таки да! Я, знаете, составил список на чьих похоронах хочу побывать...и понял, шо для этого мине требуется крепкое здоровье.
***
Ви знаете, Сара Абрамовна, шо путь к сердцу мужчины лежит через его желудок...
- Шо за бред, Циля! Ты думаешь, твой муж ходит к любовнице, таки, борща поесть!?
***
- Розочка, здравствуйте! Сто лет не виделись! Как ваши мальчики? Как
Семочка, он так хорошо играл на скрипке?!
- Семочка - известный скрипач, ездит по миру с концертами. Женился...
- Ой, как хорошо!
- Шо хорошего?! Жена-то - гойка!
- Ой вей! А как Мишенька? Ему так удавалась математика!
- Мишенька - кандидат, пишет докторскую. Женился...
- Ой, как хорошо!
- Та шо ж хорошего?! И этот - на гойке женился!
- Кошмар!... А Изечка как? Он же балетом занимался?!
- Изечка работает в Большом театре! Тоже - беда! Изечка живет с мальчиком...
- Розочка, боюсь спросить... Мальчик-то хоть еврей?!
***
Рабинович умер ... В своем завещании он распорядился выделить 40 тысяч долларов на хорошие похороны. После окончания похорон его вдова Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и обняв ее сказала:
— Я уверена, что Изя был бы доволен!
— Я знаю, что ты правa, но сколько это все стоило на самом деле?
— Сорок тысяч долларов.
— Все было прекрасно, но $ 40000?!
— Похороны —— $ 6,500, я пожертвовала $ 500 синагогe, спиртные напитки, закуска, еще $ 500, а остальные пошли на мемориальный камень.
— $ 32,500 за мемориальный камень?!... Какого же он будет размера???...
— 2 каратa
***
Знаешь, Сара, если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого.
***
Моня рассказывает другу: -Слушай , шо я тебе скажу. Бабы- они, как цыгане стали.....Пригласила на чай..а сама в глаза пристально смотрит.. шепчет что-то...на ухо.....очнулся уже без трусов...
***
Таможенник, долго рассматривая паспорт, спрашивает:
— Абрам Моисеевич Ливерзон… Вы еврей?
— Узбек.
— Шутите?
— Ну Вы же первый начали…