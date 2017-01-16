Киртоакэ прокомментировал проект строительства торгового центра в парке Долина роз

Столичный градоначальник отреагировал на планы о строительстве многоэтажного торгового центра на месте ресторана «Дойна» в Долине роз.

По словам Дорина Киртоакэ, законодательство запрещает возводить капитальные объекты в парковых зонах, передает golos.md

«Насколько мне известно, Закон о зеленых насаждениях запрещает строительство зданий в парках. Развлекательный или спортивный объект – да, но не жилой или административный комплекс», - подчеркнул столичный мэр.

Вместе с тем Дорин Киртоакэ сообщил, что владельцы этого земельного участка первоначально намеревались реализовать проект по строительству жилых домов.

«Вместо ресторана «Дойна» собирались возвести жилой комплекс. Владельцы участка пришли ко мне на прием, я им сказал, что это запрещено законом. Теперь они уже хотят построить бизнес-центр», - сказал столичный градоначальник.

Напомним, что в претуре сектора Ботаника прошли слушания по проекту строительства торгового центра на месте ресторана «Дойна» в Долине роз. Представители экономического агента заверили, что в торговом центре будет открыта трехуровневая подземная парковка.

Проект строительства вызвал возмущение гражданского общества и жителей города.