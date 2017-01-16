Филип отказался отзывать посла РМ в Бухаресте Михая Грибинчу

Премьер-министр Павел Филип отказался отзывать посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчу, сообщили источники в правительстве.

Ранее с таким требованием к нему обратился президент Игорь Додон.

По словам Додона, мнение посла о том, что лишение экс-президента Румынии Траяна Бэсеску молдавского гражданства незаконно, противоречит национальным интересам Молдовы.

Он повторил, что ни один из представителей молдавских дипмиссий не вправе выражать своей мнение относительно законности подобных указов президента, учитывая, что предоставление и лишение гражданства - это прерогатива главы РМ.

Додон призвал всех представителей дипломатического корпуса РМ представлять исключительно интересы Молдовы и действовать в соответствии с положениями Конституции и законодательства РМ.