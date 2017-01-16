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Игорь Додон обсудил с Дмитрием Рогозиным завтрашнюю встречу с Владимиром Путиным
16.01.2017

Глава государства встретился в Москве с вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Рогозиным.

- Вместе с Дмитрием Олеговичем завершили подготовку к завтрашним переговорам на высшем уровне. Все будет хорошо, - отметил по итогам встречи Игорь Додон.

О встрече на своей странице в социальной сети написал и Дмитрий Рогозин, выложив снимок с Игорем Додоном.

- С президентом Молдавии Игорем Додоном - сразу после его прибытия в Москву. Это его первый официальный визит в качестве главы молдавского государства. Завтра - встреча с Владимиром Путиным, - отметил вице-премьер РФ.

Напомним, сегодня начался официальный визит Президента Республики Молдова Игоря Додона в Москву. На завтра у главы молдавского государства запланирована встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным, а также ряд других встреч с высокопоставленными российскими чиновниками.


 
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