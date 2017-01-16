Мнение: Игорь Додон обязан участвовать в процессе урегулирования приднестровского конфликта

В одном из анализов портала ТРИБУНА рассматриваются мнения о том, что контакты Игоря Додона с тираспольским лидером не будут иметь последствий практического характера, так как договоренности должны проходить через формат переговоров 5 +2 , а процесс по урегулированию со стороны Кишинева координируется правительством.

«В Республике Молдова глава государства является гарантом соблюдения Конституции, а высший закон предусматривает, начиная с первой статьи, что «РМ является суверенным, независимым, единым и неделимым государством». Кроме этого, в ст. 77 Конституции черным по белому написано, что «Президент РМ представляет государство и является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности государства».

Эти положения предоставляют право Игорю Додону действовать в качестве активного игрока в процессе урегулирования приднестровского вопроса, и здесь речь идет не о желании президента, а о его обязательстве, исходя из конституционных норм», — отмечает источник.

Согласно ему, «те, которые ссылаются на роль правительства и на формат переговоров 5 + 2 констатируют некую информацию де-факто, а правду говорят в полголоса. Так как в отличие от президента, правительство не является гарантом Конституции, а формат переговоров 5 + 2 нигде не отмечен в высшем законе. Правда, договоры и международные соглашения имеют приоритет относительно конституционных норм, но я не знаю, можно ли применять соответствующие соглашения в рамках данного формата.

Также, правда и то, что за последние годы было много критики, о том, что этот формат исчерпал свой потенциал, и не может обеспечивать эффективные решения по приднестровской проблеме. Что должен сделать новый президент РМ? Констатировать, что в соответствующей формуле невозможно ничего сделать для урегулирования приднестровской проблемы, приспособится к существующему состоянию и ничего не делать для ее решения? Но не нарушит ли он в данном случае Конституцию?», — говорится в цитируемом материале.

Примечание: С полной версией политического анализа можно ознакомиться по ссылке.

Кристина Пендя