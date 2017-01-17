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Политика
Дело Андрея Пынти: Бывший заместитель генерального прокурора был осужден и сразу же амнистирован
17.01.2017

Бывший заместитель генерального прокурора Андрей Пынтя был признан виновным в превышении должностных полномочий и осужден на два года лишения свободы, однако он попал под положение о всеобщей амнистии, объявленной по случаю 25-летия независимости РМ.

Андрей Пынтя был освобожден из заключения сразу же после вынесения вердикта, объявленного сегодня, 16 января. Столичный суд сектора Буюканы признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, однако тем же решением амнистировал его. При этом он был лишен права занимать публичные должности в течение трех лет.
 
Прокурор Виталий Галеру по завершении заседания суда, на котором было объявлено решение, признал вердикт законным и не будет его оспаривать.

Напомним, что бывший первый заместитель генерального прокурора Анрдей Пынтя был задержан 11 октября 2016 года по подозрению в превышении должностных полномочий при расследовании дела Григория Карамалака.

В конце ноября дело было направлено в суд. Сторона обвинения требовала для экс-заместителя генпрокурора наказание в виде трех лет лишения свободы. На заседании суда, состоявшемся 5 января, Пынтя полностью признал свою вину.


 
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