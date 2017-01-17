Политика Требование Додона отозвать посла РМ в Румынии было отклонено Обращение президента Игоря Додона об отзыве посла Молдовы в Бухаресте было отклонено.



Глава кабинета министров получил сегодня обращение президента и дал на него лаконичный ответ. «Глава исполнительной власти не даст ход этому требованию», - говорится в ответе правительства.



Отметим, что сегодня Игорь Додон потребовал от правительства инициировать процедуру отзыва посла Республики Молдова в Румынии Михая Грибинчи после того, как чиновник заявил, что указ о лишении гражданства РМ Траяна Бэсеску может быть признан неконституционным.

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