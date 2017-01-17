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Политика
Требование Додона отозвать посла РМ в Румынии было отклонено
17.01.2017

Обращение президента Игоря Додона об отзыве посла Молдовы в Бухаресте было отклонено.
 
Глава кабинета министров получил сегодня обращение президента и дал на него лаконичный ответ. «Глава исполнительной власти не даст ход этому требованию», - говорится в ответе правительства.
 
Отметим, что сегодня Игорь Додон потребовал от правительства  инициировать процедуру отзыва посла Республики Молдова в Румынии  Михая Грибинчи после того, как чиновник заявил, что указ о лишении гражданства РМ Траяна Бэсеску может быть признан неконституционным.


 
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