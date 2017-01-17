Президент Игорь Додон встречается сегодня со своим российским коллегой

Президент Игорь Додон, находящийся с официальным визитом в Москве, встречается сегодня, 17 января, со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На официальном сайте президента Российской Федерации отмечается, что в ходе дискуссий будут затронуты многие темы, особое внимание будет уделено приднестровскому урегулированию, передает IPN.

Президенты обсудят перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. На официальной странице российского президента отмечается, что особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь – приднестровскому урегулированию.

Глава государства совершает официальный визит в Москву в период 16-18 января. У президента запланированы встречи с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко, с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным. Игорь Додон встретится и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.