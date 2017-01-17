Сколько стоит «письмо на деревню дедушке Трампу» и писал ли его Плахотнюк

Власть манипулирует общественным мнением не только в период выборов, она делает это постоянно, а на встречи и публикации в вашингтонских газетах есть свой прайс-лист. Об этом заявил политический аналитик Николай Киртоакэ в программе «ПриЛюдно» на телеканале Accent TV.

«Начало политического года ознаменовалось активностью власти, - отметил политолог. - Внутри происходят процессы перегруппировки сил, здесь как бы все схвачено. Во внешнем плане идут призывы к Соединенным Штатам. Президентские выборы в США жестко сказались во время предвыборной компании президента в Молдове. Геополитический маневр игры на двух флангах сейчас нужен нашим властям – это любимая игра местных политиков».

Вновь избранный председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк обратился к новому лидеру Белого дома Дональду Трампу в статье, опубликованной Fox News. «Не читает президент такие обращения, - отметил Николай Киртоакэ. - Знаю, что уже есть комментарии по этому поводу. Знаю, сколько стоят такие комментарии, и письма. Я знаю прайс-лист на такого рода услуги. Это «определенная пиаровская акция».

Анализируя послание Влада Плахтнюка, политолог отметил, что назвать это письмом нельзя: «Не писал он дедушке Трампу на деревню – это не тот жанр. Цель обращения простая, заявить, что у него есть якобы элемент стратегии нашей внешней политики. Центральная идея этого послания: ребята, давайте жить дружно, и Владимир Путин, и Дональд Трамп! Молдова ни в коем случае не хочет быть полем битвы двух сверхдержав… А кто нас спросит? Это – или наивность, или очевидная глупость.

Демократическая партия осознает, что Евросоюз за последние год-полтора задним ходом отошел от Молдовы, понимая, что в Молдове история успеха превратилась в полный кошмар. Это место летом прошлого года заняли США».

Политолог напомнил о встрече Плахотнюка и Виктории Нулад, о заявлении посла США Джеймса Петтитав конце августа, которое шокировало многих и в котором он фактически поддержал Плахотнюка и созданную им коалицию: «Все стало очевидным, когда в конце прошлого года появилась информации с подачи одного политика соцпартии: кто кого лоббирует. Я прекрасно знаю, как это делается в Вашингтоне и как легко можно организовать те или иные встречи. На самом деле есть цена вопроса. Тем более, что это была уходящая команда. Можно организовать любые встречи на любом уровне. Как и любые публикации, которые в большей степени важны для местного потребления. Пиар акция продолжилась, и стоила она немного для наших бизнесменов. До дверей Белого дома США трудно достучаться. Для этого страна, такая, как Молдова, должна играть активную роль, которая интересна США. Но это явно не нынешняя ситуация статус-кво и поддержание какого-то нынешнего политика, потому что нет на данный момент какой-то другой геополитической альтернативы. Все это так провинциально».

В целом, если говорить о процессах, которые происходят в правящем большинстве, то Николай Киртоакэ отметил, что «их анонсировал координатор правящего большинства. Его задача - усилить Демократическую партию. В его видение ДПМ должна быть партией руководящей и определяющей все и вся».

Само назначение Владимира Плахотнюка лидером партии, хозяином которой он является, по словам аналитика, произошло в результате понимания того, что «партия не только инструмент прихода во власть. И он как лидер этой партии, даже не имея никакой официальной функции, имеет возможность говорить с западными и восточными партнерами. Это определенный статус и полномочия.

Все это происходит на фоне того, что Влад Плахотнюк не обладает никакими функциями, А понятие координатор, которое выдумал Дмитрий Дьяков, когда журналисты спросили его, в каком качестве Плахотнюк ездил в США, – это не очень серьезно…».

Зачем вообще все это? Да затем, что все, что происходит, направлено на подготовку к парламентским выборам, подытожил политолог. И с этим трудно не согласиться.

"Молдавские ведомости" уже сообщали, что Плахотнюк, которого в социальных сетях позвали самым лживым человеком в Молдавии, старается использовать любое мировое событие для самопиара. Как стало известно нашему журналисту, он заплатил немалые деньги американской лоббистской компании Podesta Group за то, чтобы попасть на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Предполагается, что молдавский мини-олигарх тихонечко посидит среди сотен других приглашённых на инаугурацию, а затем, вернувшись в Молдову, станет рассказывать о том, как он кулуарно встретился с Трампом и членами его администрации и какие заверения в поддержке от них получил!

Этот свой любимый приём выдавать желаемое за действительное Плахотнюк уже использовал множество раз. Например, многие люди из его окружения уверены, что мини-олигарх неоднократно встречался с президентом России В.В.Путиным, об этом молдавский манипулятор сам рассказывал им, многозначительно надувая щеки. Однако, как выясняется, таких встреч никогда не было! Это - выдумки для повышения собственной значимости и возвеличивания своей персоны.

Наш журналист выяснил, что редакция принадлежащего мини-олигарху телеканала Публика ТВ, известного своими тенденциозными заказными репортажами, уже сейчас готовит новостные программы об участии Плахотнюка в инаугурации Трампа и проведённых им в США встречах с влиятельными американскими политиками и бизнесменами.

Мы себе представили, как будут выглядеть эти репортажи на Публике ТВ.

"Американские сенаторы и конгрессмены прочитали опубликованную Плахотнюком на сайте Foxnews.com статью и восхитились: какие умные и неординарные идеи генерирует этот молдавский бизнесмен! Надо срочно показать эту статью Дональду Трампу!

Президент США, прочитав высказывания Плахотнюка о том, что Молдова должна стать мостом между Западом и Россией, велел срочно найти Плахотнюка и пригласить его на инаугурацию, а затем на личную встречу.

В ходе этой встречи была достигнута договоренность о том, что в Кишиневе пройдут американско-российские консультации на высшем уровне! Плахотнюк срочно вылетает в Россию, где Президент РФ В.В.Путин полностью поддерживает его идею - встреча с Трампом в Кишиневе!

Итак, в молдавской столице пройдут первые в истории переговоры лидеров России и США при посредничестве Плахотнюка!

Затем другие мировые лидеры, увидев успешность "молдавских консультаций", решат проводить все важные переговоры в Кишиневе и обязательно при участии Плахотнюка! Кишинёв станет международной ареной решения политических проблем!

Дальше - больше! В Кишиневе при участии Плахотнюка пройдут первые межпланетные консультации делегаций Земли и созвездия Большой Медведицы!

Ура, товарищи!