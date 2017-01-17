Высокие отношения: закон предъявит требования к высоте букв на продовольственных этикетках

Думитру БАРБАЛАТ

На очередном заседании правительства по инициативе минсельхоза будут рассматривать проект закона об информировании потребителей о свойствах пищевых продуктов.

Проект устанавливает обязательные требования к информации о безопасности пищевых продуктов, устанавливает основные принципы, требования и ответственность в сфере регламентирования информации о пищевых продуктах, в том числе относительно маркировки. Требования закона будут распространяться на всех операторов торгового бизнеса по всей продовольственной цепочке, на все пищевые продукты для конечного потребления. Предусмотрены пищевые нормы, требования к маркировке, а также нормы маркировки пищевых продуктов специального назначения, которые будут утверждаться правительством.

Проект закона является продолжением действующего закона №113/2012 об установлении общих принципов и предписаний законодательства о безопасности пищевых продуктов. Этот закон устанавливает общие принципы законодательства, регулирующего пищевые продукты и корма для животных и распространяется на все этапы продовольственной цепочки. Но не распространяется на первичную продукцию, предназначенную для домашнего потребления, переработки или хранения в домашних условиях.

Утверждается, что в проекте закона применяются те же понятия, что в законе №113/2012, а также требования регламента ЕС №1169/2011 о требованиях по информированию потребителей о пищевых продуктах, целого ряда директив ЕС, в том числе требования директивы ЕС №2011/91/UE об указании в маркировке требований, которые позволили определять серию, из которой состоит конкретный пищевой продукт.

Проект содержит 14 приложений, в том числе: перечень аллергических веществ; перечень пищевых продуктов, на этикетках которых должна быть одна или несколько дополнительных информаций; требования к высоте букв на этикетках; перечень пищевых продуктов для которых не требуется указывать обязательные питательные свойства; перечень и содержание дозволенных добавок; предельное время для потребления пищевых продуктов и время их замораживания; виды мяса, для которых обязательно указывать страну происхождения; содержание алкоголя и декларация о питательных свойствах пищевых продуктов.