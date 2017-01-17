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Политика
Президентура: Инициатива ЛП об отставке Додона - попытка поднять ее низкий рейтинг
17.01.2017

Президентура расценивает инициативу Либеральной партии об отстранении с должности президента страны Игоря Додона как попытку поднять свой низкий электоральный рейтинг.

Об этом заявил советник главы государства по политическим вопросам и пресс-секретарь президента Ион Чебан.

Он отметил, что действия президента Игоря Додона вызвали панику в рядах тех, кто не желает окончательного решения приднестровской проблемы, укрепления молдавской государственности, сохранения нейтрального статуса страны.

Говоря о возможном референдуме по вопросу импичмента, Ион Чебан заявил, что президент всегда готов предстать перед политическим судом граждан, выразив уверенность, что в ходе плебисцита абсолютное большинство граждан поддержит позицию Игоря Додона.


 
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