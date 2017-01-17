Усатый: Мы должны быть готовы к большому протесту

Олигарх Владимир Плахотнюк готовит очередной заговор против граждан Молдовы, который может быть реализован в ближайшие месяцы. Как следствие лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый, призвал жителей страны быть готовыми к протестной мобилизации. Об этом лидер «Нашей Партии» заявил в ходе прямой трансляции в соцсети Facebook.

«Плахотнюк готовит очередной заговор против граждан Молдовы. Он будет пытаться доказать американцам, что без него ничего не получится. Плахотнюк провел по своему сценарию парламентские выборы в 2014 году, по своему сценарию он провел президентские выборы в 2016-м, и если мы дадим возможность Плахотнюку провести досрочные выборы так, как он их запланировал, по, скажем так, эксклюзивному варианту, таких одномандатных округов мир еще не видел — страны просто не будет», – подчеркнул он.

Так по словам, Ренато Усатого, «комбинация», которую намеревался провести олигарх еще осенью, может произойти в феврале-марте текущего года.

«Всю ту комбинацию, которую Плахотнюк хотел провернуть осенью, и он очень хотел, чтобы меня в это время не было в стране, произойдет в феврале-марте. Мы должны быть готовы к большому протесту, – заявил Усатый. – «В детали вдаваться не буду, моя задача сделать все так, чтобы в определенный день я был рядом с вами».

Лидер «Нашей Партии» призвал граждан страны объединиться против общего врага, которым сегодня является олигарх Плахотнюк: «Я очень надеюсь, что этот месседж дойдет до большинства граждан страны. Мы вместе выйдем и дадим в морду тем, кто возомнил себя сегодня хозяином страны. За мной осталось право на единственный и решающий протест. Его у меня никто отобрать не сможет. Либо встаем и даем вместе по чайнику этим товарищам, либо дружно уезжаем всей страной на заработки».

При этом Усатый обратился и к молдавской диаспоре, также призвав их к объединению, «ведь судьба и будущее Молдовы находиться в наших общих руках! У нас с некоторым из вас могут быть разные политические взгляды, но нас должно объединить то, что мы вместе с вами хотим улучшить жизни в Молдове».

В заключение лидер «Нашей Партии» обратился к общему врагу жителей Молдовы — олигарху Плахотнюку: «Хочу передать привет товарищу Плахотнюку. Я заявляю со всей ответственностью, можете начать завтра еще два новых уголовных дела, если вы думаете, что выборы пройдут по вашему варианту и будете покупать одномандатников так, как вы привыкли — будет означать, что вы объявляете войну всем граждан Молдовы и лично мне».