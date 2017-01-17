Лишь бы полис купили

Любовь Тарабурка

В период предоставления скидок на медполисы территориальные подразделения Национальной медицинской страховой компании будут работать без обеденного перерыва.

Как известно, согласно действующему законодательству, те граждане Молдовы, которые оплачивают полис медицинского страхования в индивидуальном порядке, ежегодно до 31 марта могут приобрести его со скидкой. Продажа полисов медстрахования на 2017 год началась еще с 27 декабря 2016-го.

На 2017 год стоимость полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) осталась прежней и составляет 4056 леев. В период предоставляемых скидок, владельцы сельскохозяйственных земель могут купить полис за 75% его стоимости (1014 леев), а учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, арендодатели и другие физические лица, которые не работают и не застрахованы правительством, за 50%, то есть, за 2028 леев. По этой же цене медицинский полис могут приобрести и те граждане, которые находятся за пределами Республики Молдова более 183 дней в течение всего года.

Купить полисы ОМС можно, как в почтовых отделениях ГП Poşta Moldovei, так и в территориальных подразделениях Национальной медицинской страховой компании (НМСК).

Как выяснила «Панорама» в пресс-службе НМСК, для удобства граждан компания медстрахования решила на период объявления скидок на полисы ОМС изменить график работы своих территориальных подразделений. Таким образом, до конца марта все отделения Национальной медицинской страховой компании будут работать без обеденного перерыва.

Граждане, желающие приобрести полис ОМС со скидкой, могут обращаться в территориальные подразделения НМСК ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 17.00 часов без перерыва на обед.

Для того чтобы получить подробную информацию по вопросам обязательного медицинского страхования, можно звонить по телефону 0 800 99999.