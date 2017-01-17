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Спорт
Раду Албот покинул Australian Open после первого круга
17.01.2017

Молдавский теннисист Раду Албот не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В равном поединке 27-летний теннисист уступил в четырёх сетах аргентинцу Карлосу Берлоку, передаёт IPN.

Берлок, на три позиции опережающий Албота в рейтинге АТР, выиграл два сета на тай-брейке. Итоговый счёт встречи – 4:6, 6:7, 7:5, 6:7. Раду Албот, который является 98-й ракеткой мира, был впервые допущен в основную сетку австралийского турнира Большого шлема.

Албот является единственным молдавским теннисистом, принявшим участие в основной сетке всех турниров Большого шлема. Летом прошлого года он стал первым отечественным теннисистом, завоевавшим путёвку на Олимпийские игры.


 
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