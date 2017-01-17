Игорь Додон возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве

Молдавская делегация во главе президентом Республики Молдова Игорем Додоном возложила венок к могиле неизвестного солдата от благодарного народа Молдовы, сообщает Actualitati.md.

"Плечом к плечу наши народы одержали самую значимую победу прошлого века - победу над фашизмом. Это - часть нашей общей истории.

Народ Молдовы будет вечно хранить память о миллионах солдат, которые подарили нам мирное небо над головой ценой своих жизней. Никто не забыт, ничто не забыто!", - подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, что с 16 по 18 января Игорь Додон находится с официальным визитом в Москве. Отметим, что это первый официальный визит главы молдавского государства в Российскую Федерацию за последние 9 лет.