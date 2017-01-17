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Додон в Москве: Соглашения с ЕС были подписаны в спешке
17.01.2017

Ряд соглашений между Республикой Молдова и Евросоюзом были подписаны поспешно, заявил во вторник в Москве президент Игорь Додон на встрече с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко.

„Мы понимаем геополитические реалии на данном этапе, мы понимаем, что действуют некоторые соглашения, которые подписывала Молдова с Евросоюзом, мы считаем, были поспешными в 2014 году, выступаем за новые соглашения”, - подчеркнул Игорь Додон, цитируемый РИА Новости, на которое ссылается IPN.

РИА Новости уточняет, что Республика Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а после ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдова должна открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции


 
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