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Общество
Кишинев вошел в топ криминальных мегаполисов Восточной Европы
17.01.2017

В первой десятке наиболее криминальных городов Восточной Европы оказалась столица Республики Молдова - Кишинев. Основой исследования стал опрос, проведённый порталом Numbeo среди своих посетителей.

Читателей просили оценить города Восточной Европы по нескольким показателям: безопасность на улицах днём и в ночное время, риск ограбления или угона машины, риск нападения на улице и так далее.

Рейтинг мегаполисов Восточной Европы с наиболее криминогенной обстановкой возглавили российские города Новосибирск с индексом 51,31 и Екатеринбург - 51,20. Далее следуют Харьков с индексом 50,91 и Киев с индексом 49,89.

Замыкают список румынские города Яссы, Брашов, Тимишоара и Клуж-Напока, а также столица Белоруссии Минск.

В комментариях к рейтингу отмечается, что криминальный индекс ниже 20 считается очень низким, от 20 до 40 — низким, от 40 до 60 — умеренным, от 60 до 80 — высоким, выше 80 — очень высоким.

На том же сайте приведён и общеевропейский рейтинг наиболее криминальных городов. В первую тройку вошли Лунд (Швеция), Неаполь (Италия) и Марсель (Франция).

 

 


 
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