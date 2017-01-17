Кишинев вошел в топ криминальных мегаполисов Восточной Европы

В первой десятке наиболее криминальных городов Восточной Европы оказалась столица Республики Молдова - Кишинев. Основой исследования стал опрос, проведённый порталом Numbeo среди своих посетителей.

Читателей просили оценить города Восточной Европы по нескольким показателям: безопасность на улицах днём и в ночное время, риск ограбления или угона машины, риск нападения на улице и так далее.

Рейтинг мегаполисов Восточной Европы с наиболее криминогенной обстановкой возглавили российские города Новосибирск с индексом 51,31 и Екатеринбург - 51,20. Далее следуют Харьков с индексом 50,91 и Киев с индексом 49,89.

Замыкают список румынские города Яссы, Брашов, Тимишоара и Клуж-Напока, а также столица Белоруссии Минск.

В комментариях к рейтингу отмечается, что криминальный индекс ниже 20 считается очень низким, от 20 до 40 — низким, от 40 до 60 — умеренным, от 60 до 80 — высоким, выше 80 — очень высоким.

На том же сайте приведён и общеевропейский рейтинг наиболее криминальных городов. В первую тройку вошли Лунд (Швеция), Неаполь (Италия) и Марсель (Франция).