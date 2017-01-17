Какими подарками обменялись Путин и Додон

В рамках первого официального визита президента Молдовы в Россию за последние 9 лет, главы государств обменялись подарками: что презентовали друг-другу лидеры двух государств?

Президенты Молдовы и России Игорь Додон и Владимир Путин по итогам встречи во вторник в Кремле обменялись подарками. Как сообщил пресс-секретарь молдавского лидера Ион Чебан на своей странице в соцсети Facebook, Додон подарил президенту России "памятную статуэтку с изображением российского императора Петра I и молдавского господаря Дмитрия Кантемира в знак многовековой дружбы между российским и молдавским народами".

"Эта скульптура символизирует продолжение традиций дружбы и стратегического партнерства, заложенных великими предшественниками лидеров двух народов", — отметил Чебан. По его словам, президент Российской Федерации презентовал молдавскому лидеру шахматы "Баталия". "Они выполнены из бронзы и позолоты, доска и ларец выточены из красного дерева, украшены мрамором", — добавил Чебан.

Как отметил пресс-секретарь, Путин также подарил Додону первую полную карту Молдовы, нарисованную итальянским картографом Бартоломео Борги после русско-турецких войн. "В 1790-1791 годах князь Григорий Потемкин-Таврический, возглавляя русскую армию во время русско-турецкой войны, боролся за освобождение молдавского государства от Османского ига", — отметил Чебан.