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Представители правящей коалиции назвали евроинтеграцию единственным путем развития
17.01.2017

Заявление Игоря Додона в Кишиневе встретили жесткой критикой. Представители правящей коалиции подчеркнули, что евроинтеграция остается единственный путем развития Молдовы. И что преимущества Соглашения об ассоциации очевидны. 

Председатель Демпартии Влад Плахотнюк написал, что у Молдовы есть единственный внешний вектор - европейский. И об этом нужно гордо говорить во время каждого зарубежного визита. Страна, по его словам, не может выражать противоречивые мнения о внешней политике.

"Мы не только будем противостоять любой попытке расторгнуть Соглашение об ассоциации, мы ускорим его внедрение, чтобы преимущества были очевидны как можно большему числу людей, - заключил Влад Плахотнюк.

Категорическое несогласие с позицией Игоря Додона высказано и в сообщении Демократической партии.

"Ни у кого нет права выражать личные мнения о внешней политике во время официальных зарубежных визитов. Внешняя политика Молдовы определяется в Кишиневе", - подчеркнули демократы.

Двусторонние отношения с Россией ДПМ считает для Молдовы очень важными. Именно поэтому необходимо, чтобы российских партнеров правильно информировали о европейских обязательствах нашей страны, - говорится в сообщении ДПМ.

Заявление Игоря Додона раскритиковал и вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну


 
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