Путин назвал поездку главы Молдавии в Приднестровье мужественным шагом

Президент России Владимир Путин назвал проявлением мужества поездку в непризнанную республику Приднестровье президента Молдавии Игоря Додона. Об этом заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Додоном, передает ТАСС

Путин отметил, что поездка молдавского президента в Приднестровье является «демонстрацией желания восстановить не только отношения, но и территориальную целостность страны». Кроме того, Додон проявил уважение к людям, которые живут в Приднестровье, считает российский президент.

Путин выразил надежду, что такой шаг молдавского президента создаст «хорошие условия для начала конструктивных, серьезных переговоров» по урегулированию приднестровского конфликта.

Путин отметил, что он рассчитывает, что к решению приднестровского конфликта нужно вернуться «не на словах, а на деле, и с учетом интересов всех людей, которые проживают на этой территории». Путин отметил, что если между Молдавией и Приднестровьем будет найден компромисс, то Россия выступит гарантом исполнения «всех достигнутых договоренностей».

Додон встретился с Путиным 17 января. Эта встреча стала первым официальным его визитом в Москву. Молдавский президент говорил, что хотел бы обсудить с лидером России возврат продукции Молдавии на российский рынок и проблему молдавских мигрантов в России.

Додон посетил Приднестровье 4 января. Тогда произошла первая за восемь лет встреча лидеров Молдавии и непризнанной республики. В ходе встречи президент Приднестровья Вадим Красносельский и Додон обсудили вопросы «перемещения граждан, признания документов, о железной дороге, связи», говорилось в сообщении на сайте президента Приднестровья.