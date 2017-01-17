Статистика знает все – но нужно это не всем. Так зачем тратить на нее деньги?

Думитру БАРБАЛАТ​

Правительство ежегодно утверждает для национального бюро статистики программы статистических работ, в которых неизменно декларируется: социально-экономические реформы, процессы демократизации в обществе ведут к дальнейшему росту спроса на статистическую информацию, адаптированную к новым социально-экономическим условиям государства и соответствующую международным требованиям. Статистика нужна органам центрального и местного публичного управления, неправительственным организациям, академическим кругам, международным организациям, к которым мы примкнули, и другим пользователям.

Наличие значимой, достоверной и комплексной статистической информации имеет большое значение для разработки, мониторинга и оценки национальных программ и стратегий, содействует процессу принятия решений органами центрального и местного публичного управления, облегчает развитие частного сектора, способствует лучшей информированности всего общества. А разработка статистической информации осуществляется согласно методологиям, адаптированным к международным нормам, в особенности ЕС.

Так ли это? Правду ли говорит национальное бюро статистики?

Если судить по утвержденным на 2017-2014 годы статистическим программам - число аналитических работ, которые выполняет НБС, было равны, соответственно по годам, 160, 145, 143 и 147. Число статистических изданий – 17, 25, 23 и 26. Число вопросников, заполняемых и представляемых по запросу международных организаций, – 92, 92, 92 и 87. Плюс еще постоянная актуализация информации, представленной МВФ. Для центрального аппарата, где 196 сотрудников, примерно по одной форме статотчетности в год - небольшая нагрузка.

А вот действующих форм статистики, которые представляют экономические субъекты, уже 66! Это формы, которые представляют предприниматели, – одна (!), по вопросам экспорта-импорта услуг – 2, экспорта-импорта электроэнергии и газа – 1 (какой экспорт?), рынок рабочей силы – 6, внутренняя торговля – 2, промышленность и энергетика – 10, транспорт – 15, инвестиции в строительстве – 7, связь и информатика – 3, туризм – 3, демография – 1, юстиция – 1, наука -1, окружающая среда – 6 и культура и спорт – 5.

Явная диспропорция между количеством статформ и значимостью той или иной отрасли! Ведь никак логично не объяснит тот факт, что по вопросам предпринимательства только одна годовая форма, а по рынку рабочей силы – 7 и по туризму - 3.

Министерства и ведомства представляют НБС 145 форм отчетности. Но это уже обобщенные информации, и статистика их использует как готовый продукт.

Бюджетные расходы на финансирование НБС, согласно законам о бюджете, составили, по годам, в 2017-2014-м 78,2, 87,3, 72,1, 142,6 и 79,6 миллиона лей. Большие расходы в 2014 году были связаны, конечно же, с переписью населения. Как и расходы на персонал – 68,7, 67,5, 60, 56, 55,8 миллиона лей.

Если сравнить программированные расходы для выполнения статистических программ по госбюджету и согласно постановлениям правительства, которыми ежегодно утверждали программы статистики, то выясняется, что эти расходы разные. На 2017 год - 55,6 миллиона по госбюджету и 57 миллионов лей - по решению правительства. В 2016 году – 56,5 миллиона и 55,9 миллиона лей. Соответственно и на 2015 год - 50,4 и 74,8 миллиона лей. Почему правительство допускает больше расходов, чем предусматривается госбюджетом?

Если анализировать сроки представления статистических отчетов национальному бюро статистики и требования программы статработ о выпуске бюро обобщенных отчетов, то заметен дисбаланс и по срокам. Почему, например, обобщения по национальным счетам за предыдущий год НБС выдает только 29 декабря следующего года? То же и с отчетом по ВВП по сектору микро-, малых и средних предприятий. И по балансу основных средств – тоже до 29 октября следующего года. И таких несоответствий по срокам, а, точнее по задержанию сроков выполнения обобщений, множество. Кому, однако, нужна статистика двухгодичной давности? И все это в век компьютеров.

При всем этом никак нельзя сказать, что сотрудники НБС обижены в том, что касается зарплаты. При бюджете на 2017 год в 68,7 миллиона лей на 627 штатных единиц (196 в центральном аппарате и 431 в территориальных структурах), средняя зарплата брутто будет равна 8428 леям. Без налогов и отчислений в фонды социального и медицинского страхования – 5900 лей. То есть немного даже выше (на 600 лей), чем прогнозируемая средняя зарплата по экономике.

Самое непонятное во всем этом вот что. Почему из года в год - одни и те же проблемы и никто, ни на уровне правительства, ни на уровне отдельных министерств и ведомств не интересуются статистикой?

Спросил и сам вынужден ответить. Потому что руководители всех рангов не пользуются статистическими данными в планировании работ, не извлекают пользу из статотчетов. Спросите любого министра, сколько статистических обобщений выпускает НБС, сколько и какие из них нужны его министерству? Уверен, никто не ответит даже приблизительно.

Зачем тогда мы тратим около 60 миллионов в год? Только ли для того, чтобы нашей статистикой воспользовались некоторые структуры, такие, как МВФ, ВБ, и из своих далеких кабинетов знали о нас больше, чем мы сами о себе знаем?