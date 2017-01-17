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Хакер, который помог Трампу стать президентом США, родом из Молдовы?
17.01.2017

Он владеет русским и румынским языками, что обычно свойственно гражданам нашей страны

Русская Служба ВВС пишет о том, кто скрывается под псевдонимом Guccifer 2.0. Американская разведка полагает, что хакер, использующий этот никнейм, входил в число ключевых участников кибератак, совершенных во время президентских выборов в США, и несет ответственность за публикацию документов со взломанного сервера Демократической партии.

Два месяца от этого хакерlllа не было ничего слышно - но теперь он вернулся в сеть, чтобы заявить, что не имеет никакого отношения к России (которую считают ответственной за кибератаки). После победы Дональда Трампа на президентских выборах корреспондент BBC связался с Guccifer 2.0 через интернет в надежде выяснить, чем он обосновывает свои действия.

Выяснилось, что поговорить с одним из самых известных хакеров в мире значительно проще, чем может показаться. Достаточно написать ему в "Твиттер".

Летом 2016 года Guccifer 2.0 передал сайту WikiLeaks массив документов, похищенных с сервера комитета Демократической партии США. Сотрудники WikiLeaks предали полученные документы огласке. Изложенные в них сведения нанесли партии и предвыборной кампании ее кандидата Хиллари Клинтон настолько чувствительный ущерб, что председатель демократов Дебби Вассерман-Шульц даже ушла в отставку.

Человека, скрывающегося под именем Guccifer 2.0, сразу заподозрили в связях с Россией, хотя основную часть ника он позаимствовал у румынского хакера, который называл себя просто Guccifer и взламывал электронную почту американских и румынских чиновников, а сейчас отбывает срок.

А может он молдаванин, раз владеет русским и немного румынским?

Метаданные в опубликованных Guccifer 2.0 документах были на русском языке, а не на румынском. Эксперты также установили, что хакер использовал российский сервер, а сразу несколько специалистов в области кибербезопасности выяснили, что похищенные документы получила российская разведка. Журналист Лоренцо Франчески-Биккьерай вскоре после взлома поговорил с хакером по-румынски и пришел к выводу, что тот им слабо, но все-таки владеет.

"Он действительно ответил на несколько вопросов на румынском, но ответы были очень примитивными", - сказал Франчески-Биккьерай в разговоре с Би-би-си. "Я показал их нескольким говорящим по-румынски людям, и они сошлись во мнении, что он - не носитель языка. Еще мы показали разговор лингвистам. Не все из них уверены, что родным для хакера языком является русский, но все уверены, что точно не румынский", - добавил журналист.

Во время октябрьского разговора с корреспондентом BBC и до сих пор Guccifer 2.0 последовательно отрицает какую-либо связь с Россией. Он также утверждал, что у него есть и другие компрометирующие Клинтон документы, и призывал корреспондента их опубликовать.

Корреспондент спросил хакера, что им движет. Он ответил, что верит в право людей знать, что на самом деле происходит во время выборов.

- Я убежден, что люди имеют право знать, как в действительности устроен избирательный процесс.

- Вы за Трампа? В своей анкете вы пишете, что не поддерживаете его. Ассанж говорит, что тоже не относится к его поклонникам.

- Я не голосую за Трампа.

- Ну, если вы русский (или румын, или еще кто-нибудь), вы же и не можете ни за кого проголосовать, верно?

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