18 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Председатель Совета Федерации России может приехать в Молдову
18.01.2017

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко может приехать в Молдову. Она получила приглашение от башкана Гагаузии Ирины Влах участвовать в Форуме регионов-партнеров, который планируется провести в автономии.

Как сообщает ТРИБУНА, со ссылкой на www.gagauzinfo.md, Ирина Влах сделала это предложение во время встречи делегации РМ, под руководством Игоря Додона, с Валентиной Матвиенко, Ирина Влах является членом делегации.

«Благодаря вашему непосредственному вмешательству, мы установили тесные партнерские отношения с городом Санкт-Петербургом, Московским и Свердловским регионами. Искренне надеюсь, что вы найдете возможность принять участие в этом важном для нашего региона мероприятии», — сказала Ирина Влах.

Кристина Пендя


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.