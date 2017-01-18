Председатель Совета Федерации России может приехать в Молдову

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко может приехать в Молдову. Она получила приглашение от башкана Гагаузии Ирины Влах участвовать в Форуме регионов-партнеров, который планируется провести в автономии.

Как сообщает ТРИБУНА, со ссылкой на www.gagauzinfo.md, Ирина Влах сделала это предложение во время встречи делегации РМ, под руководством Игоря Додона, с Валентиной Матвиенко, Ирина Влах является членом делегации.

«Благодаря вашему непосредственному вмешательству, мы установили тесные партнерские отношения с городом Санкт-Петербургом, Московским и Свердловским регионами. Искренне надеюсь, что вы найдете возможность принять участие в этом важном для нашего региона мероприятии», — сказала Ирина Влах.

Кристина Пендя