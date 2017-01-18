В беспощадной молдавской коррупции виноват только Путин!

Анатолий Шалару вновь отметился безответственными заявлениями, назвав Россию для Молдовы «врагом №1»

Теперь все ясно! Понятно, почему мы так плохо живем и такие бедные! Спасибо экс-министру обороны Молдовы Анатолию Шалару за то, что открыл нам всем глаза! Огромная благодарность от меня лично несгибаемому и пламенному борцу за справедливость!

Есть враг. Он жесток, коварен и силен. Это именно из-за него народ молдавский находится на краю нищеты. Это именно из-за него города и села молдавские вымирают. Это именно он виноват в том, что страна наша любимая является самой бедной в Европе. Это именно его надо обвинять в том, что на наши пенсии, пособия и зарплаты приходится выживать, а учителя, например, вчера начали акцию протеста...

И вот на арену выходит, весь в белом и пушистом, конечно, наш Фэт-Фрумос, готовый сразиться со злобным Лауром-Балауром. «Коррупция в республике процветает из-за гибридной войны, которую ведет Россия на территории Молдовы. И чем больше будет процветать коррупция и бедность в стране, тем больше будет влияние России на нашей земле» - вещал Фэт-Фрумос, то есть, Шалару.

Теперь-то я знаю, откуда растут ноги у беспощадной и всепроникающей коррупции в стране! Знаю, наконец, кто украл наш злосчастный миллиард! Это Путин виноват! Ночами, небось, не спит, думает, как же заставить наших самых неподкупных, самых чистых и самых честных чиновником, политиков и депутатов заставить брать взятки. Как научить грабить народ, строить себе фешенебельные особняки, покупать люксовые авто, открывать валютные счета за границей, в общем, как люди жить!

И еще, по мнению Шалару, Путин виноват в том, что у нас неважные отношения с ЕС. Потому как разные там гранты от разных там МВФ и Всемирного банка, попадая в страну, тут же разворовываются. Это все последствия «гибридной войны», развернутой Россией!

То, что самого нашего Фэт-Фрумоса, в бытность того министром транспорта обвиняли в беспросветно-наглой коррупции и в том, что он развалил «Железную дорогу Молдовы», он совсем не виноват! А кто? Ответ мы знаем. Конечно, Путин!

Сергей Рябков