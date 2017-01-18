Примар во всем видит самопиар

Любовь Чегаровская

Глава муниципия не позволяет руководителям управлений и служб примэрии отвечать на вопросы муниципальных советников на еженедельных рабочих заседаниях. Время самопиара Дорин Киртоакэ не желает делить ни с кем из оппонентов.

Генеральный примар Кишинева терпеть не может, когда кто-то из оппонентов предлагает варианты решения проблем городского хозяйства, когда советники от оппозиционных партий, входящих в муниципальный совет Кишинева, присутствуют на рабочих заседаниях примэрии и задают ему неудобные вопросы. Не нравится градоначальнику даже то, что некоторые местные избранники, пользуясь случаем, что на оперативной планерке присутствуют все руководители муниципальных служб, приходят туда и адресуют чиновникам злободневные вопросы от горожан, которые озабочены многочисленными проблемами, существующими в столице.

Дорин Киртоакэ во всех действиях своих оппонентов видит лишь их желание лишний раз пропиарить свою партию и «засветиться» на телеэкранах за его счет, учитывая, что журналисты приехали снимать рабочее заседание примэрии, а не представителей от оппозиции местной законодательной власти. Он всегда им говорит, мол, созывайте свою пресс-конференцию и говорите на ней, что хотите, а за мой счет пиариться не надо.

На рабочем заседании примэрии от 16 января присутствовали несколько советников-социалистов и лидер фракции «Наша Партия» в муниципальном совете Илиан Кашу. В конце планерки, когда генпримар спросил подчиненных, есть ли у кого-то из них желание высказаться или сделать объявление, поднял руку советник от «НП», давая понять, что у него есть вопросы по теме городского хозяйства. Дорин Киртоакэ сразу на него ополчился, мол, не надо начинать год со скандалов, как это практикуют советники от оппозиции. Илиан Кашу заверил примара, что не собирается устраивать истерики, а хочет всего лишь задать вопросы, ответы на которые хотят знать избиратели, побывавшие у него на приеме. Градоначальник смягчился.

- Давайте, господин Кашу, говорите, что хотели сказать, - снизошел до разрешения генпримар Киртоакэ. – Но это в первый и в последний раз. Если перегнете палку, предупреждаю, что больше не предоставлю слова ни в этом, ни в последующие годы.

Представитель «Нашей Партии» в МСК сказал, что решил задать вопросы от имени горожан, обеспокоенных состоянием городского хозяйства, на заседании муниципальных служб для того, чтобы ответы чиновников прозвучали публично, и их смогли услышать все заинтересованные в этом кишиневцы. Всего муниципальный советник задал три вопроса: кто отвечает за уборку снега с остановок общественного транспорта; есть ли еще на столичных улицах металлические электростолбы с истекшим сроком эксплуатации и почему управление общественного транспорта не демонтирует на зимний период ограничители скорости, мешающие спецтехнике убирать снег с проезжей части?

Генпримар не позволил своим подчиненным публично ответить на заседании муниципальных служб на вопросы, заданные председателем фракции «Наша Партия» в МСК.

- Спасибо, господин Кашу за заданные вопросы, ждем вас и на других заседаниях примэрии, но вы можете напрямую связываться с руководителями имеющих отношение к проблемам управлений и служб, чтобы получить ответы, а на планерках не отбирать время у всех остальных наших коллег, - насколько возможно было вежливо, отказал примар местному избраннику. – Они ответят вам после заседания в том виде, в котором вы пожелаете. Если же ответы на эти вопросы захотят услышать журналисты, то вы сможете тоже вместе с ними послушать их сразу после окончания заседания.

Третий вопрос, по всей видимости, не понравился Дорину Киртоакэ. Поэтому, спустя буквально несколько секунд, генпримар вновь обратился к Илиану Кашу и посоветовал определиться: хочет ли он защищать пешеходов или же подвергнуть их еще большей опасности.

- Ограничители скорости мы еще найдем, а с жизнями людей, я думаю, не стоит играть в таких ситуациях, - не желая вспомнить прошлогодний демонтаж ограничителей скорости, попытался задеть советника генеральный примар. – Многочисленные ДТП с участием пешеходов стали толчком для установки этих ограничителей, а вы поздно проснулись.

На этом дальнейшие дискуссии примар пресек, объявив о завершении заседания. Ни на один из трех заданных вопросов публично никто из чиновников не ответил. Начальник управления электрического транспорта Георгий Моргоч, приглашенный журналистами к микрофону, чтобы ответить на вопросы про упавший в центре столицы электрический столб, не знал, сколько на улицах Кишинева еще насчитывается металлических пилонов с истекшим сроком эксплуатации. Он заявил, что сейчас специалисты возглавляемого им предприятия изучают этот вопрос и в скором времени будет подготовлен отчет, содержащий эту информацию.

Рыба, как известно, гниет с головы. А примеры поведения, подаваемые главой муниципия, активно подхватываются членами его команды. Именно поэтому некоторые руководители муниципальных служб, поддерживаемые и поощряемые примаром Дорином Киртоакэ, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и отвечать на вопросы представителей местной законодательной власти, из рук вон плохо работают и позволяют себе всякого рода высказывания в их адрес.