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Общество
Днестру поможет заграница
18.01.2017

Любовь Чегаровская

Более полусотни неправительственных экологических организаций из Республики Молдова и Украины призывают международные и европейские организации воспрепятствовать планам украинских властей построить на верхнем Днестре шесть новых гидроэлектростанций, так как это чревато уничтожением экосистемы реки ниже новоднестровского узла.
В последние годы представители правительства Молдовы на официальных встречах пытаются донести до украинских властей информацию о негативных последствиях строительства днестровского гидроэнергетического комплекса. Но положительных для нашей страны результатов пока добиться не удалось. Мало того, что встречи межправительственных групп организуются крайне редко, так и во время их работы не получается договориться по вопросам экологической безопасности. Ничего нового не принесли и прошлогодние встречи. Стороны до сих пор так и не нашли общий язык по статьям Соглашения об эксплуатации днестровского гидроэнергетического комплекса, регламентирующим вопросы экологии. 

Как писал pan.md в материале «Новоднестровский узел», опубликованном в июле 2016 года, минувшим летом представители Молдовы предприняли еще одну попытку договориться с украинскими властями по этому вопросу. Тогда же ряд экологических организаций нашей страны пообещали обратиться к международным организациям, если на высшем уровне до конца 2016 года не будет достигнуто консенсуса. 

И вот, как стало известно pan.md, 13 января на адреса структур Европейского союза, международных организаций и международных инвестиционных организаций направлено официальное письмо, в котором подробно излагается суть вопроса и возможные последствия реализации проекта по строительству еще 6 гидроэнергетических станций в верхнем Днестре. Документ был отправлен по 17 адресам. В числе получателей значатся главы представительств ЕС в Республике Молдова и Украине Пиркка Тапиола и Хьюг Мингарелли, европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, правительства РМ и Украины, Миссия ОБСЕ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и ряд других руководящих лиц и организаций.

Подписали письмо 53 неправительственные экологические организации из Республики Молдова и Украины (33 молдавские и 20 украинских НПО). 

Исполнительный директор НПО Eco-Tiras Moldova Илья Тромбицкий сказал, что данным письмом большая группа молдавских, приднестровских и украинских неправительственных экологических организаций пытается обратить внимание европейских и международных структур «на угрозу региональной безопасности, исходящую от планов строительства на верхнем Днестре шести новых ГЭС». 

- Такое строительство обезводит Днестр и убьет его экосистемы, - убежден Илья Тромбицкий. - В конечном счете, подобное инвестиционное решение отдалит обе страны от реализации взятых ими обязательств в связи с подписанием Соглашений об ассоциации с ЕС.

Подписавшие петицию НПО очень надеются, что международные и европейские структуры обратят внимание на поднятую ими проблему и помогут предотвратить возможную экологическую катастрофу.


 
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