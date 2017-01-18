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Экономика
Призрачные автобусы
18.01.2017

Любовь Чегаровская

Государственная канцелярия поставила под сомнение законность распоряжения генерального примара муниципия Кишинев о проведении тендера по закупке трех десятков автобусов и оспорила его в суде. Судебная инстанция до вынесения окончательного вердикта приостановила действие этого документа. В случае отмены тендера, вопрос обновления муниципального автобусного парка опять отодвинется на неопределенное время. А все из-за того, что градоначальник берет на себя слишком много полномочий.

Попытка – не пытка

Уже больше пяти лет руководство Городского автобусного парка жалуется на дефицит транспортных единиц большой вместимости и на превышенный срок эксплуатации ныне задействованных в пассажироперевозках автобусов. Несколько раз в год на рабочих заседаниях муниципальных служб директор ГАП Якоб Капчеля рассказывает о разных предложениях экономических агентов по поставке автобусов и о необходимости организовать и провести тендер по отбору компании-поставщика этого вида транспортных средств. Но каждый раз закупка по какой-то причине срывается, а кишиневцев продолжают перевозить на автобусах, средний возраст которых превышает 18 лет. Проблема возникла и на этот раз. 

Как выяснила «Панорама», в октябре 2016 года генпримар Дорин Киртоакэ подписал распоряжение, согласно которому Городской автобусный парк мог закупить до 50 единиц транспортных средств большой вместимости за счет средств, предусмотренных в муниципальном бюджете Кишинева для ГАП на 2016 год. На основе этого документа был инициирован тендер, о проведении которого объявление было размещено в бюллетене государственных закупок. Конкурс провели 30 декабря. Для участия в тендере представили пакеты документов лишь две компании: одна из Молдовы, другая из Швеции. У молдавского участника отсутствовал ряд документов, а у шведской фирмы и документы были в порядке, и предлагаемые марки автобусов Scania и Volvo устраивали отборочную комиссию. 

Закон превыше всего

После новогодних праздников члены рабочей группы должны были принять окончательное решение по проведенному тендеру, но вместо этого получили заключение суда I инстанции. 

- Дело в том, что Госканцелярия оспорила распоряжение, подписанное генпримаром, в судебной инстанции, и суд сектора Центр приостановил его действие, - объяснил ситуацию Якоб Капчеля. – Государственная канцелярия ставит нас в такое положение, что мы вынуждены будем аннулировать результаты проведенного конкурса. На 29 января намечено судебное заседание, но для того, чтобы рассмотреть заявление истца впоследствии, последовало заключение судебной инстанции I уровня.

По словам директора автобусного парка, суд объясняет вынесенное им предварительное решение тем, что генпримар Кишинева не имел права подписывать такого плана распоряжения. 

Дорин Киртоакэ никак не прокомментировал шаги Госканцелярии, а пока только выясняет у своих подчиненных, на самом ли деле его действия вышли за рамки вверенных ему Законом о статусе муниципия Кишинев полномочий. 

По словам начальника Главного управления финансов примэрии Вероники Херца, средства на обновление автобусного парка были предусмотрены в бюджете Городского автобусного парка, как на 2016-й, так и на 2017 годы. 

- С заключением судебной инстанции я ознакомилась только в понедельник, 16 января, - сказала Вероника Херца. – Прежде чем мы предпримем какие-либо действия, по этому случаю должны высказаться юристы примэрии. 

Хуже не бывает

А между тем, пока специалисты кишиневской администрации думают, что делать дальше, директор ГАП Якоб Капчеля опять жаловался журналистам, что парк автобусов требует модернизации, так как средний возраст машин свыше 18 лет, а пробег каждой зашкаливает за 1 млн километров. Проведенный тендер якобы давал надежду на то, что в ближайшее время по столичным маршрутам побегут около трех десятков закупленных автобусов. 

Глава транспортного предприятия заметил, что изначально они планировали приобрести 50 автобусов, но, посчитав, на что хватит заложенных в бюджете 2016 года денег, поняли, что могут рассчитывать только на три десятка транспортных единиц, да к тому же, и бывших ранее в эксплуатации. 

По какой цене шведская компания предлагала автопарку бэушные машины, Якоб Капчеля отказался ответить. Свое нежелание озвучить цифры он объяснил тем, что не имеет смысла называть стоимость транспортных средств в условиях, когда тендер вообще может быть аннулирован. 


 
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