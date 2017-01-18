Швейцария инвестирует в борьбу с неинфекционными болезнями в Молдове

Почти 90 миллионов леев выделит Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству на борьбу с неинфекционными заболеваниями в нашей стране. Это лишь первый этап проекта.

Соответствующий меморандум между министерством здравоохранения и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству подписан и вступил в силу. Целью проекта станет улучшение качества диагностики и лечения неинфекционных заболеваний.

В частности, это касается жителей сел и социально-уязвимых семей. Внедрение первого этапа проекта начнут реализовывать в поликлиниках четырех районов страны: Унгенском, Фэлештском, Кагульском и Штефан-Водэ, а до конца года он охватит еще десять районов.

В нашей стране примерно 80% смертей вызваны неинфекционными заболеваниями.