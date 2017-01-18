Православные христиане отмечают канун Крещения или Крещенский сочельник

Православные христиане отмечают сегодня канун Крещения по старому стилю или Крещенский Сочельник. В преддверии этого дня верующие держали пост, а сегодня утром идут в храмы, чтобы принять участие в праздничном богослужении, которое завершается освящением воды.

Считается, что святая вода несёт исцеление от всех болезней и ран.

В доме, где хранится святая вода, будут царить согласие и мир. Направляясь в церковь за освящанной водой, следует отогнать дурные мысли, чтобы от соприкосновения с ними вода не утратила своих свойств. Народное поверье гласит, что если в эти дни выпал снег и морозно, то быть в этом году богатому урожаю.

Крещенский сочельник завершает цикл зимних праздников и символизирует духовное рождение Спасителя. После богослужения люди купаются в реках и окропляют хозяйства святой водой. По традиции, в Крещенский Сочельник нельзя стирать, ругаться и давать взаймы.