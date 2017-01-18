Последний день подачи заявок на участие в Евровидение

Сегодня - последний день подачи заявок на участие в национальном отборочном конкурсе Евровидение. Пока желание представлять Молдову на международном песенном форуме выразили 15 участников.

Среди них - Борис Коваль, SunStroke Project и Макс Фалл.

Первое прослушивание организаторы запланировали на 21 января. Из общего числа конкурентов выберут 14. Полуфинальный концерт состоится 24 февраля, а финал - на следующий день.

Победитель будет представлять нашу страну на 62-ом песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году состоится в Киеве.