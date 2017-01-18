Инфраструктура электронной платёжной системы в Молдове является недостаточной, эксперт

Расчёты с помощью банковской карты находятся в Молдове на этапе становления из-за недостаточной инфраструктуры электронной платёжной системы, отсутствия доверия к банковской системе и привычек населения, которое с трудом приспосабливается к новым технологиям. Такой комментарий по этому поводу дал Агентству IPN экономист Думитру Пынтя.

По данным Национального банка Молдовы, в конце сентября 2016 года банки отчитались об 1,46 миллиона действующих банковских карт. В 2015 году тот же источник сообщал об 1,29 миллиона банковских карт. Показатель вырос, однако владельцы карт по-прежнему используют их в основном для снятия наличных со счёта. Только в третьем квартале минувшего года молдавские граждане сняли с банковских карт свыше 9,3 миллиарда леев. За тот же период объём платежей посредством банковских карт составил 796 миллионов леев.

Как отмечает Думитру Пынтя, данные Нацбанка показывают, что банковская карта есть почти у каждого, но интересно было бы публиковать сведения о том, какое количество людей пользуются интернет-банкингом, чтобы понять, почему коммунальные услуги, к примеру, не оплачиваются в электронном виде.

Эксперт указывает на такую проблему, как недостаточная инфраструктура электронной платёжной системы. „В Кишинёве есть POS-терминалы и банкоматы, в то время как в районных центрах их гораздо меньше, а в сёлах они практически отсутствуют. Из-за этого население вынуждено снимать деньги с карточки, когда ему удаётся добраться до банкомата. Если сравнить количество POS-терминалов и банкоматов на душу населения в Европейском союзе и Молдове, то в Молдове этот показатель практически самый низкий”, - поясняет Думитру Пынтя.

Даже если покупатель не выплачивает комиссию за операции с картой, это не означает, что платёж осуществляется бесплатно, отмечает экономист. В этом случае комиссию выплачивает продавец. Крупным торговым сетям удаётся обговаривать привлекательный для себя размер комиссии, в то время как мелкие торговцы, особенно из сельской местности, несут более высокие затраты за каждую сделку.

В международной практике толчком к использованию карт и электронных денег послужила перспектива сокращения теневой экономики. У нас в этом плане тоже есть над чем работать, говорит эксперт. По словам Думитру Пынти, государство, к примеру, может предложить налоговые льготы тем торговцам, которые получают платежи посредством банковской карты, снизив для них налог на добавленную стоимость. Государство должно выбрать наиболее подходящий момент и ввести такого рода стимулирование.

Самым большим преимуществом платежей с помощью банковской карты является сокращение теневой экономики, эти операции автоматически учитываются в рамках национальной экономики, в то время как операции с наличными деньгами часто идут в зачёт неформальной экономики, заключает эксперт.

Следует отметить, что в 2012 году были внесены поправки в Закон о предпринимательстве и предприятиях, согласно которым хозяйствующие субъекты, объём продаж которых от торговых операций или от предоставления услуг превышает 2 миллиона леев в течение предшествующего календарного года, обязаны установить POS-терминалы и обеспечить возможность осуществления платежей с их использованием. От этого обязательства освобождены хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою экономическую деятельность в сельской местности.