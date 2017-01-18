Министерство молодёжи и спорта ожидает официальных подробностей по делу Сергея Тарновского

Из-за задержки с вынесением решения по делу каноиста Сергея Тарновского, ставшего бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 1000 метров и отстранённого от соревнований после того, как его тест на допинг оказался положительным, Министерство молодёжи и спорта не может выполнить свои обязательства перед остальными четырьмя спортсменами, которые представляли Молдову на соревнованиях в Бразилии и добились замечательных результатов.

Речь идёт о трёх участниках Олимпийских игр и одном паралимпийце. Чтобы выяснить, на каком этапе находится рассмотрение дела, в Международную федерацию каноэ было направлено официальное письмо.

На состоявшейся в понедельник пресс-конференции министр Виктор Зубку, которого цитирует IPN, сообщил о предстоящем создании следственной комиссии. "В нашем качестве министра и органа власти мы будем препятствовать любым проявлениям, в которых замешан допинг. Это явление подрывает спорт, и мы должны пресекать его всеми возможными способами", - выразил уверенность министр молодёжи и спорта.

Сергей Тарновский стал первым призёром Молдовы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он пришёл к финишу третьим в заезде на каноэ-одиночке на 1000 метров, показав результат 4:00.852. 19-летнего спортсмена опередили немец Себастьян Брендэл (3:56.926) и бразилец Изакиас Кейрос (3:58.529). Позднее украинский спортсмен, представлявший Молдову на Олимпиаде, сдал положительную пробу на допинг, но оспорил этот результат. Решение о том, сохранит ли он свою медаль, ещё не принято.