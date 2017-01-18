Лянкэ назвал Додона волком, сменившим шкуру, и объяснил чего пытается лишить страну нынешний президент

«Волк» Додон несколько раз менял шкуру, но нрав остался тот же – аннулирование Соглашения об ассоциации. Об этом заявил лидер НЕПМ Юрий Лянкэ в одной из социальных сетей.

«Я ожидал от президента Додона, что на совместной конференции с Путиным он заявит об аннулировании экономических ограничений для молдавской винодельческой продукции, упрощение условий для молдавских мигрантов или объявления о крупных инфраструктурных проектах, в которых бы Россия поддержала Молдову, но… Хочу, чтобы было ясно, что конкретно хочет аннулировать этот президент:

- около 1 млн граждан Молдовы смогли ездить в ЕС без виз – АННУЛИРОВАТЬ

- более 1,2 млрд евро молдавского экспорта на рынки ЕС в 2016 году АННУДИРОВАТЬ

- более 2,5 млрд леев ежегодно в рамках проектов по оказанию помощи в Молдове – от детсадов до индустриальных холодильников для фермеров – АННУЛИРОВАТЬ.

Его необходимо остановить. И сделать нужно дважды: сейчас и в 2018 году на парламентских выборах», - написал Юрий Лянкэ.

Напомним, что Игорь Додон заявил сегодня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что поддержит аннулирование Соглашения об ассоциации с ЕС, в случае если после парламентских выборов в 2018 году ПСРМ наберет большинство в парламенте и потребует этого.