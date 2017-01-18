Путин: Молдова является „заложником” отношений России с другими странами в вопросе о мигрантах

В вопросе о мигрантах Молдова является „заложником” отношений Российской Федерации с другими странами, так как решение об отмене запретов на въезд на территорию России не может быть принято лишь в отношении молдавских граждан. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по окончании встречи со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, передаёт IPN.

„Нам нужно выстроить эти отношения с широким кругом наших партнёров. Это уже Молдовы не касается, потому что если мы в отношении Молдовы какие-то решения примем, мы тогда и в отношении других стран должны будем принимать решения. В этом смысле Молдова является как бы заложником наших отношений с другими странами”, - заявил президент России.

По словам российского президента, примерно 50 тысячам молдавских граждан запрещён въезд на территорию России. Дела тех, кто совершил серьёзные преступления, пересмотрены не будут, в отношении остальных будет проведён поиск решения, чтобы люди смогли вернуться в Россию. При этом Владимир Путин не уточнил, когда и каким образом это произойдет, а также на каком уровне и в каком формате будут приняты эти решения.

Президент Республики Молдова Игорь Додон совершает официальный визит в Москву в период с 16 по 18 января. Встреча с Владимиром Путиным состоялась 17 января.