Сборная Молдовы сыграла вничью с Катаром

Товарищеская встреча в Дохе сборных Катара и Молдовы завершилась вничью, 1:1. Азиаты открыли счёт уже на 3-й минуте, усилиями Себастьяна Сории, но на 24-й минуте Андрею Кожокарю удался великолепный удар из-за пределов штрафной, сравнявший цифры на табло, передаёт IPN.

В этом матче в составе молдавской сборной дебютировали три игрока: Дину Граур, Серджиу Плэтикэ и Артём Забун. После долгого перерыва в сборную вернулся защитник Игорь Андроник.

„Важно, что ребята старались. Было видно, что они недавно вернулись из отпуска. Возможно, мы заслуживали победу”, - заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Молдовы Игорь Добровольский.

20 марта „трёхцветные” проведут свой следующий товарищеский матч: им предстоит встреча на выезде со сборной карликового государства Сан-Марино.