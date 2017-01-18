Павел Филип прокомментировал в международной прессе заявления Додона

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Политика
Проевропейское правительство Молдовы никому не позволит аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип для Associated Press, после чего эту информацию распространили американские и европейские СМИ.
Это была реакция премьера после того, как вторник президент Игорь Додон заявил в Москве, что намерен денонсировать соглашение можно будет после следующих парламентских выборов, когда, как он уверен, большинство мест в парламенте получат социалисты.
Премьер-министр Павел Филип утверждает, что заявление Игоря Додона - это политическая провокация.
По словам премьер-министра, Конституция не позволяет президенту делать такие заявления или решения в связи Соглашением об ассоциации.
Филип также отметил, что соглашение с Европейским Союзом является частью правительственной программы и требует реализации ряда реформ, направленных на улучшение благосостояния наших граждан.
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