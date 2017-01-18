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Додон отказался выдавать аккредитацию послам, пока Грибинчу не отзовут
18.01.2017

 Президент Молдовы Игорь Додон заявил во время встречи со студентами МГИМО, что не будет выдавать аккредитацию новым послам, предложенным правительством, из-за отказа премьер-министра Павла Филипа отзывать посла РМ в Румынии Михая Грибинчу.

По словам Додона, недопустимо, чтобы дипломат оставался в должности, делая заявления против президента.

Додон обратился к Филипу с вопросом, как последний планирует назначать в будущем следующих послов, если не соглашается отозвать посла РМ в Бухаресте? Президент подчеркнул, что если таких разногласий будет становиться все больше, то это найдет свое отражение в организации референдума.

«Я уже предлагал правительству разные инициативы. Например, посол Молдовы делает заявление против президента страны. Представьте, что в какой-то стране посол, назначенный указом президента, критикует президента. Какая реакция должна быть? Отзыв. Я предложил отозвать посла. У меня простой вопрос к премьер-министру: как вы собираетесь назначать следующих послов? Вот вам нужно через две недели назначать новых послов - 20-30 человек. Думаете, я подпишу ваши декреты?», - сказал Додон.

Напомним, 9 января посол Молдовы в Бухаресте Михай Грибинча заявил, что спор вокруг гражданства Траяна Бэсеску не может поколебать двусторонние отношения Молдовы и Румынии, однако, основываясь на заявлениях некоторых экспертов, указ, подписанный Игорем Додоном можно назвать неконституционным.


 
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