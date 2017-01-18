Додон отказался выдавать аккредитацию послам, пока Грибинчу не отзовут

Президент Молдовы Игорь Додон заявил во время встречи со студентами МГИМО, что не будет выдавать аккредитацию новым послам, предложенным правительством, из-за отказа премьер-министра Павла Филипа отзывать посла РМ в Румынии Михая Грибинчу.

По словам Додона, недопустимо, чтобы дипломат оставался в должности, делая заявления против президента.

Додон обратился к Филипу с вопросом, как последний планирует назначать в будущем следующих послов, если не соглашается отозвать посла РМ в Бухаресте? Президент подчеркнул, что если таких разногласий будет становиться все больше, то это найдет свое отражение в организации референдума.

«Я уже предлагал правительству разные инициативы. Например, посол Молдовы делает заявление против президента страны. Представьте, что в какой-то стране посол, назначенный указом президента, критикует президента. Какая реакция должна быть? Отзыв. Я предложил отозвать посла. У меня простой вопрос к премьер-министру: как вы собираетесь назначать следующих послов? Вот вам нужно через две недели назначать новых послов - 20-30 человек. Думаете, я подпишу ваши декреты?», - сказал Додон.

Напомним, 9 января посол Молдовы в Бухаресте Михай Грибинча заявил, что спор вокруг гражданства Траяна Бэсеску не может поколебать двусторонние отношения Молдовы и Румынии, однако, основываясь на заявлениях некоторых экспертов, указ, подписанный Игорем Додоном можно назвать неконституционным.